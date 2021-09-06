Собянин открыл новый участок Северо-Восточной хорды

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня открыл участок Северо-Восточной хорды (СВХ), связывающий Открытое и Ярославское шоссе с транспортной развязкой на пересечении СВХ с проспектом Мира. Об этом сообщается на официальном сайте столичного градоначальника.

Собянин отметил, что СВХ на сегодняшний день является крупнейшей городской магистралью. Она, как напомнил мэр, соединяет семь крупных дорог и 15 улиц, проходит от Бусиновской развязки до Косинской, от санкт-петербургской платной дороги до строящейся трассы на Казань.

"Сегодня открыты ещё два участка, соединяющие Открытое шоссе и Ярославку. И остался внутри города один участок — это участок, соединяющий Дмитровку и Ярославку, который мы должны запустить в следующем году. И Северо-Восточная хорда будет готова", — подчеркнул Собянин.

Градоначальник также указал, что данный объект в целом улучшает движение в столице, в частности на МКАД, а также уменьшает загруженность в центре города. По его словам, до 2023 года Северо-Восточная хорда должна соединиться в районе Некрасовки со строящейся дорогой на Казань.

В рамках открытого сегодня участка хорды было построено 12,4 километра дорог, путепровод через пути МЦК, а также подземный пешеходный переход. Кроме того, на прилегающих территориях было уложено 9,1 гектара газонов. До конца текущего года планируется завершить установку 5,7 километра защитных экранов.

По данным пресс-службы мэра, строительство участка СВХ, связывающего Открытое шоссе и Ярославку, началось в августе прошлого года и завершилось досрочно. Уточняется, что строительство самой хорды завершено на 80%. Осталось всего три участка: между Ярославским и Дмитровским шоссе и два небольших за Московской кольцевой автомобильной дорогой.