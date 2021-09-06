Кириенко дал старт проекту "Путешествие мечты" для победителей "Большой перемены"

Кириенко дал старт "Путешествию мечты" для победителей "Большой перемены". Видео © LIFE

Победители Всероссийского конкурса "Большая перемена" в ближайшие часы отправятся в "Путешествие мечты" до Владивостока на поезде. Старт проекту дал первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. По его словам, ничего подобного этому не существует по причине того, что другой такой страны, где можно 15 дней ехать на поезде, просто нет.

"У всех взрослых людей, которые пришли проводить вас в это путешествие, есть два чувства: первое — это радость за вас, а второе, не буду скрывать, белая зависть, потому что нам тоже очень хочется", — признался Кириенко на церемонии.

Во время поездки учащиеся посетят памятники истории и архитектуры, а также уникальные географические объекты и предприятия. Кроме того, их ждёт обучение по школьной программе, однако у ребят будет возможность увидеть гораздо больше, чем есть в любой программе с точки зрения географии и истории России, подчеркнул замруководителя Администрации Президента.

Внутри уникального поезда есть медиастудия и помещения для встреч с интересными людьми. Кириенко, в свою очередь, признался, что с удовольствием поехал бы сам в такое путешествие, если бы ему представилась возможность.

"У вас сейчас будет реализована удивительная мечта. Вы почувствуете, что в России может реализоваться любая мечта. Вы все невероятно талантливы! Смело мечтайте, действуйте, и всё получится", — заключил он, добавив, что проект должен стать постоянным.