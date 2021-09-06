В Крыму на два месяца арестовали подозреваемых в повреждении газопровода

Решением Киевского районного суда Симферополя на два месяца арестованы двое подозреваемых в совершении диверсии на газопроводе в Крыму и подозреваемый в пособничестве данному преступлению. Об этом сообщила журналистам в понедельник представитель инстанции.

"Рассмотрены материалы в отношении [двух граждан], подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 281 УК РФ ("Диверсия"), а также гражданина, подозреваемого в [пособничестве диверсии]. Суд постановил избрать для [подозреваемых в диверсии] и [третьего фигуранта] меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 ноября 2021 года", — сказала она.

По словам судьи, одним из арестованных является заместитель председателя запрещённой в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Нариман Джелялов.

Напомним, Лайф уже рассказывал, что о повреждении газопровода в районе посёлка Перевальное под Симферополем стало известно 23 августа. По результатам осмотра места происшествия правоохранители установили, что повреждение могло произойти "вследствие противоправных действий неустановленных лиц". По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, причастных объявили в розыск. О задержании пятерых подозреваемых стало известно 5 сентября.

Затем Госдеп США потребовал немедленно освободить подозреваемых в повреждении газопровода. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства отметил, что на саммите "Крымской платформы" Вашингтон подтвердил, что "непоколебимо поддерживает суверенитет Незалежной". На такое заявление власти Крыма ответили, что они разберутся, что им делать, а чего не делать. Требования американской стороны на полуострове назвали вопиющими.