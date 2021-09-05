32-летняя американка Эми Куппс преподавала историю учащимся средних классов, но ей пришлось уволиться после того, как руководство обвинило девушку в неподобающем поведении. Выяснилось, что у Эми есть страничка на портале OnlyFans, где она продаёт откровенный контент со своим участием. Желающих подписаться на горячую учительницу было хоть отбавляй, но теперь внешность, сводящая мужчин с ума, мешает ей снова устроиться на обычную работу, пишет Mirror.

Фото © Jam Press

Эми регулярно ходит на собеседования и отмечает, что работодатели во время общения с ней не могут настроиться на серьёзный лад.

Привлекательность всегда была для меня в некоторой степени проблемой. Но теперь я настолько уверена в себе, что сразу же начинаю смущать мужчин, которые меня интервьюируют Эми Куппс

Фото © Jam Press

Эми часто вспоминает своё первое собеседование после увольнения из школы, когда она пришла устраиваться на работу в магазин. Менеджер пригласил её пообщаться в свой офис, но деловой беседы не получилось.

Он постоянно пялился на мою грудь, потел и трясся от волнения, не мог сформулировать вопросы. А потом и вовсе отлучился в туалет — по-моему, чтобы снять возбуждение Эми Куппс

Фото © Jam Press

Когда менеджер вернулся, он сказал Эми, что она недостаточно квалифицирована для этой работы, но, по его мнению, могла бы попробовать себя в качестве модели. Вместо того чтобы расстроиться, девушка извлекла из случившегося урок и продолжила свои поиски. Хотя она и получает неплохой доход на OnlyFans, официальное трудоустройство интересует её не меньше.

Мне нравится то, что я делаю, но мне нужна нормальная работа, чтобы оформить медицинскую страховку. Добро пожаловать в реальный мир Эми Куппс

Фото © Jam Press

Все собеседования Эми проходят примерно по одному и тому же сценарию. Мужчины, которые с ней общаются по поводу вакансии, начинают нервничать, потеть и даже ласкать себя, запуская руки в карманы брюк. Однажды девушка пришла устраиваться в автосервис, и какой-то механик, засмотревшись на неё, врезался на "мерседесе" клиента в другую машину. Судя по всему, скоро таких инцидентов станет больше, ведь Эми запланировала операцию по увеличению груди.

Фото © Jam Press

Девушка не унывает, напротив, такая реакция окружающих заставляет её чувствовать себя более уверенной.

Эффект, который моё тело оказывает на мужчин, сравним с волшебством. Конечно, поиск работы утомляет, но пока я держусь на плаву за счёт OnlyFans Эми Куппс