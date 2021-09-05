Грудь вместо резюме: Учительница уволилась после секс-скандала, но оказалась слишком горяча, чтобы найти новую работу
Девушка распрощалась с профессией педагога, когда выяснилось, что у неё есть аккаунт на сайте для взрослых. Теперь она ходит на собеседования, но тщетно, потому что рядом с ней все теряют дар речи.
Фото © Jam Press
32-летняя американка Эми Куппс преподавала историю учащимся средних классов, но ей пришлось уволиться после того, как руководство обвинило девушку в неподобающем поведении. Выяснилось, что у Эми есть страничка на портале OnlyFans, где она продаёт откровенный контент со своим участием. Желающих подписаться на горячую учительницу было хоть отбавляй, но теперь внешность, сводящая мужчин с ума, мешает ей снова устроиться на обычную работу, пишет Mirror.
Фото © Jam Press
Эми регулярно ходит на собеседования и отмечает, что работодатели во время общения с ней не могут настроиться на серьёзный лад.
Привлекательность всегда была для меня в некоторой степени проблемой. Но теперь я настолько уверена в себе, что сразу же начинаю смущать мужчин, которые меня интервьюируют
Фото © Jam Press
Эми часто вспоминает своё первое собеседование после увольнения из школы, когда она пришла устраиваться на работу в магазин. Менеджер пригласил её пообщаться в свой офис, но деловой беседы не получилось.
Он постоянно пялился на мою грудь, потел и трясся от волнения, не мог сформулировать вопросы. А потом и вовсе отлучился в туалет — по-моему, чтобы снять возбуждение
Фото © Jam Press
Когда менеджер вернулся, он сказал Эми, что она недостаточно квалифицирована для этой работы, но, по его мнению, могла бы попробовать себя в качестве модели. Вместо того чтобы расстроиться, девушка извлекла из случившегося урок и продолжила свои поиски. Хотя она и получает неплохой доход на OnlyFans, официальное трудоустройство интересует её не меньше.
Мне нравится то, что я делаю, но мне нужна нормальная работа, чтобы оформить медицинскую страховку. Добро пожаловать в реальный мир
Фото © Jam Press
Все собеседования Эми проходят примерно по одному и тому же сценарию. Мужчины, которые с ней общаются по поводу вакансии, начинают нервничать, потеть и даже ласкать себя, запуская руки в карманы брюк. Однажды девушка пришла устраиваться в автосервис, и какой-то механик, засмотревшись на неё, врезался на "мерседесе" клиента в другую машину. Судя по всему, скоро таких инцидентов станет больше, ведь Эми запланировала операцию по увеличению груди.
Фото © Jam Press
Девушка не унывает, напротив, такая реакция окружающих заставляет её чувствовать себя более уверенной.
Эффект, который моё тело оказывает на мужчин, сравним с волшебством. Конечно, поиск работы утомляет, но пока я держусь на плаву за счёт OnlyFans
Впрочем, иногда Эми всё же пеняет на то, что её оценивают "по одёжке". По мнению бывшей учительницы, она очень умна, но, чтобы это понять, нужно преодолеть магию её бюста, талии и губ.
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