Парень нашёл лёгкий способ заработать, соблазняя по переписке девушек, которые уже заняты

Когда речь идёт о бизнесе в соцсетях, последнее, что может прийти в голову, — это услуги проверки вторых половинок на верность. Блогер Ксавье Лонг и сам едва ли бы до этого додумался, если бы несколько месяцев назад незнакомец не предложил ему подзаработать.

Недавно незнакомый парень написал мне в директ "Инстаграма" с просьбой проверить его девушку на верность. Я всё сделал, как он просил, записав переписку на видео. Это и побудило меня заниматься разоблачениями на постоянной основе

С тех пор Ксавье публикует переписки с девушками в своём TikTok-аккаунте iceyxavier1 . Конечно, все имена и фотографии он прячет, чтобы было невозможно понять, с кем именно он разговаривает. Но, несмотря на это, видео постоянно становятся вирусными. Обычно все сообщения от "заказчиков" начинаются примерно одинаково. Вот одно из них.

сообщение, с которого началась карьера Ксавье

Привет, бро! Последнее время моя девушка ведёт себя довольно странно. Не хочу строить никаких предположений, но не мог бы ты подкатить к ней в директе и посмотреть, клюнет ли она?

Тогда Ксавье написал девушке. Долго раскалывать потенциальную предательницу не пришлось.

— Привет!

— Привет, у меня парень есть…

— Хех, это проблема?

— Ой, прекращай.

— Нет, это ты давай прекращай и дай мне свой аккаунт в SnapChat.

— А как же мой парень?

— Это будет нашим секретом.

— Ок, тогда я скажу, что ты мой старый друг.

Когда девушка отправила Ксавье свой номер и эмодзи сердечка, он записал переписку и отправил всё заказчику. Это же видео в "Тиктоке" набрало больше 700 тысяч просмотров.