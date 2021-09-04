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Парень нашёл лёгкий способ заработать, соблазняя по переписке девушек, которые уже заняты

Когда кто-то становится блогером, у него появляется много способов заработать: реклама, марафоны, чек-листы, в конце концов. Но герой этого материала выбрал неожиданное применение своей популярности.

4 сентября, 16:00

Кадры из видео © TikTok / iceyxavier1

Когда речь идёт о бизнесе в соцсетях, последнее, что может прийти в голову, — это услуги проверки вторых половинок на верность. Блогер Ксавье Лонг и сам едва ли бы до этого додумался, если бы несколько месяцев назад незнакомец не предложил ему подзаработать.

Недавно незнакомый парень написал мне в директ "Инстаграма" с просьбой проверить его девушку на верность. Я всё сделал, как он просил, записав переписку на видео. Это и побудило меня заниматься разоблачениями на постоянной основе

Ксавье Лонг

Кадры из видео © TikTok / iceyxavier1

С тех пор Ксавье публикует переписки с девушками в своём TikTok-аккаунте iceyxavier1. Конечно, все имена и фотографии он прячет, чтобы было невозможно понять, с кем именно он разговаривает. Но, несмотря на это, видео постоянно становятся вирусными. Обычно все сообщения от "заказчиков" начинаются примерно одинаково. Вот одно из них.

Привет, бро! Последнее время моя девушка ведёт себя довольно странно. Не хочу строить никаких предположений, но не мог бы ты подкатить к ней в директе и посмотреть, клюнет ли она?

сообщение, с которого началась карьера Ксавье

Тогда Ксавье написал девушке. Долго раскалывать потенциальную предательницу не пришлось.

— Привет!

— Привет, у меня парень есть…

— Хех, это проблема?

— Ой, прекращай.

— Нет, это ты давай прекращай и дай мне свой аккаунт в SnapChat.

— А как же мой парень?

— Это будет нашим секретом.

— Ок, тогда я скажу, что ты мой старый друг.

Когда девушка отправила Ксавье свой номер и эмодзи сердечка, он записал переписку и отправил всё заказчику. Это же видео в "Тиктоке" набрало больше 700 тысяч просмотров.

Фото © Instagram / iceyxavier

Фото © Instagram / iceyxavier

С тех пор парень регулярно проверяет девушек на вшивость, причём зарабатывает на этом неплохие деньги. Всего за неделю 20-летний американец умудряется заработать две тысячи долларов (145 тысяч рублей), пишет Vice. Кроме того, его аккаунт в TikTok стал вирусным. На него подписано больше 350 тысяч человек, а ролики в общей сложности собрали больше пяти миллионов просмотров.

Парень попался на измене из-за своего же фото, на котором хвастался, как он умеет готовить

Парень попался на измене из-за своего же фото, на котором хвастался, как он умеет готовить

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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