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Модель Playboy раскрыла, как выглядит её тело в крошечном бикини, если обойтись без фотошопа

Линдси честно показала себя подписчикам со всех сторон, несмотря на то что от каждого движения ткань могла лопнуть.

4 сентября, 14:00

Фото © Instagram / lindseypelas

По фото этой 30-летней модели сразу становится понятно, почему она стала такой популярной в журнале Playboy. Линдси Пелас живёт в Калифорнии, США, и погода там позволяет круглый год ходить в купальниках и открытых нарядах. И девушка охотно этим пользуется, снабжая 8,4 млн подписчиков горячими снимками.

Фото © Instagram / lindseypelas

Фото © Instagram / lindseypelas

В этот раз модель втиснула себя в маленький чёрный купальник, который только чудом удержался на её огромной груди и объёмных бёдрах. Линдси крутилась перед зеркалом, устроив спонтанную фотосессию с лёгким макияжем и небрежной причёской. Получившиеся снимки она даже не стала обрабатывать, показав себя в совершенно натуральном виде, о чём она и сообщила фанатам в "Инстаграме".

Фото © Instagram / lindseypelas

Фото © Instagram / lindseypelas

Да какой тут фотошоп с таким телом...

jessicakillings

Что это за бикини такое? Я прям слышу, как резинки трещат...

clff9258

Ты и без обработки невероятно прекрасная!

meaderichard12

Фото © Instagram / lindseypelas

Фото © Instagram / lindseypelas

Своими фото Линдси дала бой типичным снимкам в журналах для мужчин, где моделей зачастую нещадно редактируют, превращая в кукол. И, судя по комментариям от сильной половины человечества, им самим такой фотошоп не доставляет радости. Свежий подход Линдси привнесла не просто так — она работает не только с Playboy, Maxim и GQ, но и с женскими изданиями, такими как Glamour. Модель ведёт свой подкаст и создаёт собственные календари, для которых снимается в купальниках.

Беременная Эшли Грэм показала, что даже огромный живот не помеха для горячих фото в купальнике

Беременная Эшли Грэм показала, что даже огромный живот не помеха для горячих фото в купальнике

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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