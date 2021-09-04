Модель Playboy раскрыла, как выглядит её тело в крошечном бикини, если обойтись без фотошопа

По фото этой 30-летней модели сразу становится понятно, почему она стала такой популярной в журнале Playboy. Линдси Пелас живёт в Калифорнии, США, и погода там позволяет круглый год ходить в купальниках и открытых нарядах. И девушка охотно этим пользуется, снабжая 8,4 млн подписчиков горячими снимками.

Фото © Instagram / lindseypelas

В этот раз модель втиснула себя в маленький чёрный купальник, который только чудом удержался на её огромной груди и объёмных бёдрах. Линдси крутилась перед зеркалом, устроив спонтанную фотосессию с лёгким макияжем и небрежной причёской. Получившиеся снимки она даже не стала обрабатывать, показав себя в совершенно натуральном виде, о чём она и сообщила фанатам в "Инстаграме".

Фото © Instagram / lindseypelas

Да какой тут фотошоп с таким телом... jessicakillings

Что это за бикини такое? Я прям слышу, как резинки трещат... clff9258

Ты и без обработки невероятно прекрасная! meaderichard12

Фото © Instagram / lindseypelas