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Беременная Эшли Грэм показала, что даже огромный живот не помеха для горячих фото в купальнике

Плюс-сайз-модель вовсю наслаждается жизнью на курортах вместе со своим мужем и маленьким сыном, демонстрируя одно за другим новые бикини.

30 августа, 06:58

Фото © Instagram/ashleygraham

Популярная 33-летняя модель Эшли Грэм сейчас отдыхает в экзотических странах вместе с семьёй, ведь даже во время карантина и самоизоляции звезда, как и все, работала из дома, снимаясь для журналов и рекламы. Плюс-сайз-модель стала известна благодаря идее бодипозитива, которую она продвигает в своём инстаграме, и пышным формам, которые из-за беременности стали только больше.

Фото © Instagram/ashleygraham

Фото © Instagram/ashleygraham

Эшли не стесняется огромного живота, растяжек и целлюлита, которые появились у неё на поздних сроках. Знаменитость всё так же снимается в откровенных купальниках, демонстрируя фигуру 13,9 млн подписчиков, которые оставляют восторженные комментарии под фото.

Фото © Instagram/ashleygraham

Фото © Instagram/ashleygraham

Ты как настоящая русалочка!

xtinareid

Просто феноменально красивая мамочка!

thesocialmama.xo

Как всегда, невозможно смотреть на что-то другое❤️

gayatritamta_draame_vaali

Фото © Instagram/ashleygraham

Фото © Instagram/ashleygraham

Многие считают, что плюс-сайз-модели ничего не делают для своей фигуры, ведь они не избавляются от лишнего веса. На самом деле им приходится держать свои пышные формы в тонусе, сидеть на таких же диетах и выполнять те же упражнения, что и обычным моделям. Эшли Грэм это активно демонстрирует подписчикам в "Инстаграме". После первой беременности она восстанавливала фигуру, часами занимаясь кардио и йогой, и от этих видео даже заядлым фитоняшкам становилось не по себе.

Беременная Эшли Грэм в крошечном купальнике показала, что целлюлит и растяжки её совсем не волнуют

Беременная Эшли Грэм в крошечном купальнике показала, что целлюлит и растяжки её совсем не волнуют

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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