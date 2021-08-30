Беременная Эшли Грэм показала, что даже огромный живот не помеха для горячих фото в купальнике

Популярная 33-летняя модель Эшли Грэм сейчас отдыхает в экзотических странах вместе с семьёй, ведь даже во время карантина и самоизоляции звезда, как и все, работала из дома, снимаясь для журналов и рекламы. Плюс-сайз-модель стала известна благодаря идее бодипозитива, которую она продвигает в своём инстаграме, и пышным формам, которые из-за беременности стали только больше.

Эшли не стесняется огромного живота, растяжек и целлюлита, которые появились у неё на поздних сроках. Знаменитость всё так же снимается в откровенных купальниках, демонстрируя фигуру 13,9 млн подписчиков, которые оставляют восторженные комментарии под фото .

Многие считают, что плюс-сайз-модели ничего не делают для своей фигуры, ведь они не избавляются от лишнего веса. На самом деле им приходится держать свои пышные формы в тонусе, сидеть на таких же диетах и выполнять те же упражнения, что и обычным моделям. Эшли Грэм это активно демонстрирует подписчикам в "Инстаграме". После первой беременности она восстанавливала фигуру, часами занимаясь кардио и йогой, и от этих видео даже заядлым фитоняшкам становилось не по себе.