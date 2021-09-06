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Умер отец Хью Джекмана, в одиночку воспитавший актёра и его братьев

Мужчина занимал важную часть в жизни артиста и вдохновлял его. Джекман называл его скалой, опорой семьи.

6 сентября, 17:48

Фото © ТАСС / ZUMA / Kristin Callahan

Австралийский актёр Хью Джекман в посте в "Инстаграме" сообщил о смерти отца. Кристофер Джекман ушёл из жизни в День отца, который на родине артиста отмечают в первое воскресенье сентября. В этом году праздник пришёлся на 5 сентября.

"Рано утром в День отца мой папа тихо скончался. И несмотря на глубокую грусть, я полон такой благодарности и любви. Одним словом, мой отец был выдающимся человеком. Он посвятил свою жизнь семье, работе и вере. Я молюсь, чтобы он сейчас нашёл спокойствие в мире с Богом", — написал Хью Джекман, не раскрыв причины смерти родителя.

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Актёру было восемь лет, когда мама и папа развелись и мать с двумя дочками уехала в Англию, а он и два брата остались с отцом в Австралии. Родитель исполнителя роли Росомахи по профессии был бухгалтером. Он занимал важную часть в жизни актёра и вдохновлял его. Хью Джекман после ухода матери называл отца скалой, опорой семьи.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров назвал Жан-Поля Бельмондо блистательным универсальным артистом. Он отметил, что Николай Караченцов, озвучивавший на русском роли француза, и сам артист были едины в сознании советского зрителя. Эксперт констатировал, что смерть Бельмондо на 89-м году жизни — большая утрата.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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