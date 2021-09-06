Чемезов рассказал, когда на улицах Москвы появятся водородные электробусы

Завод КамАЗ, входящий в состав "Ростеха", 6 сентября впервые представил прототип автобуса, который работает на водороде. По словам главы госкорпорации Сергея Чемезова, водоробус создан на базе электробуса, но при этом запас хода после его полной зарядки составляет 250 километров вместо 70 у предыдущего ТС. Таким образом, новую машину можно использовать даже для междугороднего сообщения.

"Мир движется вперёд, и мы не стоим на месте. Водоробус, точнее, водородный электробус, — это следующий шаг в поиске альтернативных источников энергии и в развитии современного экологичного пассажирского транспорта", — цитирует РБК главу "Ростеха".

Максимально разогнаться 19-тонная машина способна до 80 километров в час, отметил Чемезов. По его словам, водоробус вмещает 80 пассажиров. Как и электробус, он может спокойно работать при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов. Глава "Ростеха" добавил, что в течение ближайшего года опытный образец водоробуса будет проходить испытания на улицах Москвы.