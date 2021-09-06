Выживает только каждый четвёртый: Чем закончились самые известные операции по разделению сиамских близнецов Мировая медицина отмечает 34-ю годовщину первой в истории удачной сепарации детей, сросшихся головами. За всю историю провели около 200 операций по разделению и большинство окончились трагедией. 6 сентября, 17:08

Патрик и Бенджамин Биндер

Именно их случай вошёл в историю как первый успех. Мальчики родились в феврале 1987 года в Германии. Их головы были сросшимися в области затылка. Если судить по опубликованным в СМИ схематическим изображениям их ситуации, у каждого мозг был свой собственный, но кровеносная система была объединена. Задача состояла в том, чтобы разъединить не только черепные коробки, но и сосуды, при этом избежать инсульта. Мать призналась, что хотела покончить с собой во время беременности. Врачи сказали: если не попытаться разделить детей, они не смогут ни ходить, ни сидеть — в общем, полноценная жизнь будет невозможна. Когда родители решились на операцию, детям было полгода. Хотя семья, скорее всего, с самого начала была на это настроена. Сообщается, что операция состоялась 6 сентября в Балтиморе (США) и проводившие её врачи (порядка двадцати специалистов) перед этим несколько месяцев тренировались. Разделение шло 22 часа. Тела детей охладили до +20 градусов, чтобы кровоток остановился. Естественно, в такой ситуации врачам надо было действовать так быстро, как только возможно. Патрик и Бен выжили, их ввели в медикаментозную кому, а через семь месяцев увезли домой.

Патрик и Бенджамин Биндер. Фото © Opera News

Да, они остались живы, но, к сожалению, стали инвалидами. По состоянию на 1993 год (им было по шесть) они не могли сами есть, сами себя обслуживать и говорить. При этом Бен ещё издавал какие-то звуки, а Патрик был просто нем. В 2015-м он умер.

И всё же медицина шла и продолжает идти вперёд. С тех пор подобных операций провели уже довольно много, и они внушают надежды.

Мохаммед и Ахмед Ибрагим

Мохаммед и Ахмед Ибрагим. Фото © Children''s Medical Center via Getty Images

Родились в Египте в 2001 году. Та же самая патология, что у Бена с Патриком. Это называется краниофагией. Операция была в 2003-м, она длилась 36 часов. Всё прошло удачно. Более того, в 2009 году (им было по восемь лет) были сообщения, что мальчики приехали в Техас на плановые обследования, что они ходили в школу, а также что для них устроили вечеринку с пиццей. Похоже, вполне живы-здоровы. Слава врачам.

Джагга и Калия Канхар

Джагга и Калия Канхар. Фото © HT PHOTO

Родились в семье бедного индийского крестьянина, у которого доход — полторы тысячи рублей в месяц на наши деньги. После родов сразу стали обращаться за помощью везде и всюду. Два с половиной года ждали. Могли и не дождаться — по статистике, в большинстве случаев сросшиеся головами дети погибают ещё в младенчестве. А они даже ходили, играли. Сканирование показало, что мозг у каждого полностью свой, и это — опять-таки повторимся — уже большое облегчение. В итоге 11 часов операции — и вот они уже по отдельности.

Эрин и Эбби Дилейни

Эрин и Эбби Дилейни. Фото © Facebook / Delaney Twins

Родились в США в 2016 году. Врачи сделали 3D-визуализацию мозга обеих и на основе полученного изображения сконструировали специальный аппарат, который (очевидно, после предварительных сложнейших манипуляций) постепенно отодвигал две головы друг от друга со скоростью около миллиметра в сутки. Когда расстояние достигло двух сантиметров, врачи завершили разделение. На саму операцию ушло 11 часов. Надо полагать, мозг был тоже у каждой свой собственный.

Ну что ж, в данном случае (по крайней мере, по фотографиям спустя пару лет) всё выглядит в общем неплохо. У них в месте врождённого соединения нет черепной кости, так что недостающие фрагменты надо было потом вставлять. Но в целом всё как у всех, девчонки растут, об отсталости не сообщается. Настоящее чудо, согласитесь.

Ганга и Ямуна Шрешта

Ганга и Ямуна Шрешта. Фото © ST FILE PHOTO

А этот случай, наверное, самый сложный из тех, что только можно было ожидать. Там были не просто соединённые черепа и сосуды — там был переплетённый мозг. То есть определённая часть мозга была одна на двоих — и надо было определить, какие участки принадлежат (или должны принадлежать) Ганге, а какие — Ямуне, чтобы максимально обеспечить им умственные способности. Это девочки из Непала, их разделяли в 2001 году в Сингапуре в течение 103 часов — четверо суток. На последующую реабилитацию и прочие медицинские дела семье нужно было 56 тысяч долларов. Объявили сбор средств. Добрые жители Сингапура передали в общей сложности 390 тысяч.

Но, но, но… Малышки после этого не ходили, не говорили. Ганга даже не могла сидеть. В семь лет её не стало. Пишут, что была какая-то инфекция в области грудной клетки.

И всё равно это прогресс. Считаные десятки лет назад для таких детей в принципе не было никаких шансов. Пока что в целом, по статистике, после разделений выживает около 25% сиамских близнецов. Даже если хотя бы один из двоих остаётся в живых, то это считается успехом, а когда удаётся сохранить жизнь обоим, это празднуется как триумф современной медицины. Когда-нибудь и мозг будут разделять качественно, и отсутствующие функции научатся восстанавливать как следует. Но лучше всего — с помощью генетики вообще предотвращать эти патологии как таковые. Хотя, конечно, по мнению учёных, сиамские близнецы рождаются не только из-за изначальных передающихся по наследству нарушений у одного из родителей. Эти нарушения могут и развиться в ДНК у уже взрослого человека, например, из-за болезни, облучения или даже просто из-за возраста. Есть мнение, что поздние роды — один из факторов риска. Значит, остаётся ждать, когда медицина поднимется на ту ступень, на которой любая пара сможет себе позволить заранее перед зачатием обратиться к генетикам и выяснить, всё ли вообще в порядке. А если не в порядке, то по логике вещей будет два пути: не иметь своих детей вообще либо с помощью генной инженерии за большие деньги исправлять нарушенный участок ДНК и прибегать к искусственному оплодотворению на основе уже "починённого" биоматериала.

Авторы Адель Романенкова