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"Я встречу этот вызов с улыбкой": Легендарному Пеле удалили опухоль в толстой кишке

В своём паблике футболист рассказал, что подозрительное новообразование было выявлено во время обследования, в больнице он провёл около недели.

6 сентября, 18:26
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CTfPV3jg-_j/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Pele</a></p>

Фото © Instagram / Pele

Легендарный футболист, трёхкратный чемпион мира бразилец Пеле перенёс операцию по удалению опухоли в кишечнике. По словам самого спортсмена, подозрительное новообразование в толстой кишке было выявлено во время обследования, которое он проходил в больнице.

"Я благодарю Бога за хорошее самочувствие и за то, что он позволил доктору Фабио и доктору Мигелю позаботиться о моём здоровье. В прошлую субботу мне сделали операцию по удалению подозрительного новообразования в правой части толстой кишки. Опухоль была выявлена во время тестов, о которых я упоминал на прошлой неделе", — написал легенда мирового футбола в своём инстаграме.

Судя по публикации, футболист с оптимизмом переживает непростой период, хотя ему наверняка пришлось понервничать до выяснения диагноза. Пеле назвал произошедшее очередной победой и обратился с благодарностью к поклонникам, признавшись, что привык праздновать успехи вместе, добавив, что и этот вызов судьбы встретил с улыбкой.

"К счастью, я привык праздновать вместе с вами великие победы. Я встречу этот вызов с улыбкой на лице, с большим оптимизмом и радостью жизни в окружении любви моей семьи и друзей", — заключил Пеле.

Как писал ранее Лайф, до этого легендарный футболист Пеле почти неделю лежал в больнице. Причина госпитализации не уточнялась. СМИ рассказали, что в больницу он попал с потерей сознания.

Легендарный футболист Пеле попал в больницу

Легендарный футболист Пеле попал в больницу

Пеле (настоящее имя Эдсон Арантис ду Насименту) является единственным футболистом за всю историю, выигравшим три чемпионата мира (в 1958, 1962 и 1970 годах). В 92 матчах за сборную Бразилии он забил 77 мячей.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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