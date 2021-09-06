Легендарный футболист, трёхкратный чемпион мира бразилец Пеле перенёс операцию по удалению опухоли в кишечнике. По словам самого спортсмена, подозрительное новообразование в толстой кишке было выявлено во время обследования, которое он проходил в больнице.

"Я благодарю Бога за хорошее самочувствие и за то, что он позволил доктору Фабио и доктору Мигелю позаботиться о моём здоровье. В прошлую субботу мне сделали операцию по удалению подозрительного новообразования в правой части толстой кишки. Опухоль была выявлена во время тестов, о которых я упоминал на прошлой неделе", — написал легенда мирового футбола в своём инстаграме.

Судя по публикации, футболист с оптимизмом переживает непростой период, хотя ему наверняка пришлось понервничать до выяснения диагноза. Пеле назвал произошедшее очередной победой и обратился с благодарностью к поклонникам, признавшись, что привык праздновать успехи вместе, добавив, что и этот вызов судьбы встретил с улыбкой.

"К счастью, я привык праздновать вместе с вами великие победы. Я встречу этот вызов с улыбкой на лице, с большим оптимизмом и радостью жизни в окружении любви моей семьи и друзей", — заключил Пеле.

Как писал ранее Лайф, до этого легендарный футболист Пеле почти неделю лежал в больнице. Причина госпитализации не уточнялась. СМИ рассказали, что в больницу он попал с потерей сознания.