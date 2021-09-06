НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Оппозиция Гвинеи заявила о готовности участвовать в конституционных преобразованиях

Одновременно от военных властей политики потребовали "обеспечить физическую и моральную безопасность бывшего президента страны Альфы Конде и его близких".

6 сентября, 18:56
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/EconomicsMoghel/status/1434830413034364931/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">EconomicsMoghel</a></p>

Фото © Twitter / EconomicsMoghel

Оппозиционные силы Гвинеи заявили о готовности поддержать захвативших власть военных в проведении в стране глубоких конституционных преобразований в рамках предстоящего переходного периода. В тексте совместного заявления лидеров 18 партий и движений отмечается, что "военные предложили новые перспективы в развитии" государства.

"Поэтому мы требуем инклюзивного переходного процесса, который позволит установить новый конституционный порядок, основанный на уважении основных положений правового государства, личных свободах и защите прав человека. Мы приложим все усилия к тому, чтобы Гвинея добилась успеха в переходе на устойчивый путь демократического развития", — публикует заявление лидеров оппозиции гвинейский информационный портал Guinee 114.

Наряду с этим оппозиция потребовала от военных властей "обеспечить физическую и моральную безопасность бывшего президента страны Альфы Конде и его близких".

Генсек ООН призвал немедленно освободить президента Гвинеи

Генсек ООН призвал немедленно освободить президента Гвинеи

Ранее Лайф писал, что МИД РФ выступил против неконституционной смены власти в Гвинее. Политическим силам страны необходимо привести дело к мирному урегулированию ситуации путём переговоров, заявили в российском дипведомстве.

Напомним, 5 сентября в Гвинейской Республике после стрельбы у президентского дворца сообщили о попытке госпереворота. Силовики перекрыли единственную трассу, ведущую в правительственный квартал столицы страны — Конакри. Известно, что группу возглавил полковник Мамади Думбуя. После этого Посольство РФ в Гвинее призвало проживающих в республике россиян оставаться дома. Однако тревожных сообщений от граждан РФ в Гвинее не поступало.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В МИД РФ выступили против неконституционной смены власти в Гвинее

сегодня в 11:05

Ветеран КГБ рассказал, как секретные сводки перед крахом СССР попадали к шпионам

19 августа, 04:16

"Как можно скорее": Страны G20 обязались помочь бедным государствам с вакцинацией от коронавируса

сегодня в 19:05

Захарова указала на неспособность членов НАТО признать вину за афганский кризис

сегодня в 19:36

Курс на здоровое питание: Россияне всё чаще отказываются от бургеров на корпоративах

сегодня в 19:32

Новости партнеров

Layer 1