Оппозиция Гвинеи заявила о готовности участвовать в конституционных преобразованиях

Оппозиционные силы Гвинеи заявили о готовности поддержать захвативших власть военных в проведении в стране глубоких конституционных преобразований в рамках предстоящего переходного периода. В тексте совместного заявления лидеров 18 партий и движений отмечается, что "военные предложили новые перспективы в развитии" государства.

"Поэтому мы требуем инклюзивного переходного процесса, который позволит установить новый конституционный порядок, основанный на уважении основных положений правового государства, личных свободах и защите прав человека. Мы приложим все усилия к тому, чтобы Гвинея добилась успеха в переходе на устойчивый путь демократического развития", — публикует заявление лидеров оппозиции гвинейский информационный портал Guinee 114.

Наряду с этим оппозиция потребовала от военных властей "обеспечить физическую и моральную безопасность бывшего президента страны Альфы Конде и его близких".

Ранее Лайф писал, что МИД РФ выступил против неконституционной смены власти в Гвинее. Политическим силам страны необходимо привести дело к мирному урегулированию ситуации путём переговоров, заявили в российском дипведомстве.