Главком ВСУ раскрыл, что станет для Киева победой в противостоянии с Россией

Если Украина вступит в Европейский союз и НАТО, то одержит победу в противостоянии с Россией. Об этом заявил главнокомандующий украинскими Вооружёнными силами Валерий Залужный в ходе конференции по гендерному образованию в секторе безопасности и обороны.

"Мы платим очень высокую цену за выбор европейской цивилизации и совместную безопасность. <...> Настоящей победой в этой войне будет не только мир на наших условиях, но и присоединение Украины к ЕС и НАТО, что сделает невозможным или, по крайней мере, значительно усложнит дальнейшие попытки агрессии против нашего государства", — привёл его слова Генеральный штаб ВСУ в "Фейсбуке".

По словам главкома, в борьбе с Россией отдали жизни "лучшие мужчины и женщины" Украины. Кроме того, он заявил, что тысячи мирных жителей были ранены, миллионы потеряли дома и возможность в них вернуться. Для вступления в ЕС и Североатлантический альянс украинская сторона должна многое сделать, указал спикер. В частности, изменения должны произойти и на психическом уровне.

"Наличие собственного достоинства и уважение к достоинству других людей формирует атмосферу, в которой нет места дискриминации ни по одному признаку. В здоровых командах царит доверие, взаимопомощь и поддержка, мужчины и женщины чувствуют себя комфортно и безопасно", — сказал Залужный, добавив, что в этих сферах есть как определённые достижения, так и проблемы, над которыми ведётся работа.