НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Я за полную семью": Митя Фомин рассказал, как относится к суррогатному материнству

47-летний исполнитель никогда не был женат, детей у него тоже нет. Однако по стопам своих коллег, например Филиппа Киркорова, он идти не спешит.

6 сентября, 19:08
<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/CQ_QJhLBVcl/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instagram/mf_agent</a></p>

Фото © Instagram/mf_agent

Певец Митя Фомин в разговоре с порталом "Дни.ру" рассказал о мечтах об отцовстве и взглядах на суррогатное материнство. Сейчас музыканту, который никогда не был женат, идёт 48-й год. Детей у артиста тоже пока нет, хотя он искренне мечтает о наследниках.

"Такая мысль у меня есть давно, но ведь этим нужно заниматься, нужно найти время! Это очень сложно осуществить, потому что хочется, чтобы желание завести ребёнка было взаимным", — признался Фомин.

Джей Ло намерена родить ребёнка Бену Аффлеку

Джей Ло намерена родить ребёнка Бену Аффлеку

Идти по стопам коллег по сцене, например Филиппа Киркорова или Сергея Лазарева, воспользовавшись услугами суррогатной мамы, музыкант категорически не хочет. Он убеждён, что ребёнок должен расти в полной семье. Фомин пообещал в ближайшее время серьёзно задуматься об отцовстве и "найти ту единственную, которая обеспечит семье полноту".

У Фомина есть сестра Светлана, которая сейчас проживает в тёплой Италии. Она окончила Новосибирскую, а затем и Миланскую консерваторию, а сейчас работает в ансамбле старинной музыки.

Этой весной матерью-одиночкой стала Эмбер Хёрд. Голливудская актриса, бывшая супруга Джонни Деппа назвала дочь Уной Пейдж Хёрд. Девочка появилась на свет при помощи суррогатного материнства.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Идентифицировали как проститутку": Митя Фомин рассказал о прошлой нищей жизни в США

4 июля, 02:16

Фигурантам дела о продаже детей от суррогатных матерей вынесли обвинение

23 июля, 09:06

Рэперша Cardi B родила второго ребёнка от Offset

сегодня в 18:17

Захарова указала на неспособность членов НАТО признать вину за афганский кризис

сегодня в 19:36

Курс на здоровое питание: Россияне всё чаще отказываются от бургеров на корпоративах

сегодня в 19:32

Новости партнеров

Layer 1