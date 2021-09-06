"Я за полную семью": Митя Фомин рассказал, как относится к суррогатному материнству
47-летний исполнитель никогда не был женат, детей у него тоже нет. Однако по стопам своих коллег, например Филиппа Киркорова, он идти не спешит.
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Певец Митя Фомин в разговоре с порталом "Дни.ру" рассказал о мечтах об отцовстве и взглядах на суррогатное материнство. Сейчас музыканту, который никогда не был женат, идёт 48-й год. Детей у артиста тоже пока нет, хотя он искренне мечтает о наследниках.
"Такая мысль у меня есть давно, но ведь этим нужно заниматься, нужно найти время! Это очень сложно осуществить, потому что хочется, чтобы желание завести ребёнка было взаимным", — признался Фомин.
Идти по стопам коллег по сцене, например Филиппа Киркорова или Сергея Лазарева, воспользовавшись услугами суррогатной мамы, музыкант категорически не хочет. Он убеждён, что ребёнок должен расти в полной семье. Фомин пообещал в ближайшее время серьёзно задуматься об отцовстве и "найти ту единственную, которая обеспечит семье полноту".
У Фомина есть сестра Светлана, которая сейчас проживает в тёплой Италии. Она окончила Новосибирскую, а затем и Миланскую консерваторию, а сейчас работает в ансамбле старинной музыки.
Этой весной матерью-одиночкой стала Эмбер Хёрд. Голливудская актриса, бывшая супруга Джонни Деппа назвала дочь Уной Пейдж Хёрд. Девочка появилась на свет при помощи суррогатного материнства.
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