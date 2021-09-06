Певец Митя Фомин в разговоре с порталом "Дни.ру" рассказал о мечтах об отцовстве и взглядах на суррогатное материнство. Сейчас музыканту, который никогда не был женат, идёт 48-й год. Детей у артиста тоже пока нет, хотя он искренне мечтает о наследниках.

"Такая мысль у меня есть давно, но ведь этим нужно заниматься, нужно найти время! Это очень сложно осуществить, потому что хочется, чтобы желание завести ребёнка было взаимным", — признался Фомин.

Идти по стопам коллег по сцене, например Филиппа Киркорова или Сергея Лазарева, воспользовавшись услугами суррогатной мамы, музыкант категорически не хочет. Он убеждён, что ребёнок должен расти в полной семье. Фомин пообещал в ближайшее время серьёзно задуматься об отцовстве и "найти ту единственную, которая обеспечит семье полноту".

У Фомина есть сестра Светлана, которая сейчас проживает в тёплой Италии. Она окончила Новосибирскую, а затем и Миланскую консерваторию, а сейчас работает в ансамбле старинной музыки.