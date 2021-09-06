Польза супа не доказана: Диетолог рассказала о простых правилах питания детей
Для того чтобы поддерживать иммунитет, важно включать в рацион витамины и микроэлементы. А значит, нужны фрукты и овощи.
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Питание детей должно отличаться разнообразием, полноценностью и состоять из белков (мясо, рыба), жиров и углеводов (гарнир). При этом важно, чтобы углеводы не были легкоусвояемыми. Об этом рассказала врач эндокринолог-диетолог, член Американской и Китайской ассоциаций эндокринологов, международный эксперт Ольга Рождественская.
В эфире радио "Комсомольская правда" она призвала родителей следить, чтобы дети как можно меньше пили сладкие газированные напитки, ели пирожные и так далее. Потреблять их можно, но не часто.
"Ведь не все суперактивны, в школьные годы могут сформироваться метаболические нарушения. В результате чего можно получить ожирение. Такие углеводы повышают аппетит и ухудшают функции кишечника. А таких пациентов в последнее время стало очень много", — отметила Ольга Рождественская.
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Для того чтобы поднять иммунитет, важно включить в питание витамины и микроэлементы. Получить их можно из фруктов и овощей. Эксперт отметила, что недостаток клетчатки — это большая проблема. По поводу супа врач подчеркнула, что это блюдо не обязательно в школьном меню, так как его польза для здоровья не доказана.
Кроме того, Рождественская советовала родителям позаботиться о перекусах детей. Она пояснила, что, если человек много двигается, уровень сахара падает — и для его восстановления нужны перекусы. Если нет перекусов, очень важно хотя бы пить воду, так как в ней содержится множество микроэлементов, необходимых для здоровья. Поэтому школьники должны пить много, заключила эксперт.
Ранее сообщалось, что в России запущена горячая линия по вопросам питания в школе. Она будет действовать во всех регионах. Вопросы специалистам Роспотребнадзора можно задать с 6 по 17 сентября.
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