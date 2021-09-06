На ВЭФ подписали почти 400 соглашений

На VI Восточном экономическом форуме, который состоялся во Владивостоке, подписано более 380 соглашений. Об этом рассказали в пресс-службе аппарата полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.

"На форуме подписано более 380 соглашений. <…> Международными и иностранными компаниями, организациями, министерствами и ведомствами было подписано 24 документа — девять с Китаем, шесть с Японией, три с Казахстаном, по одному с Австрией, Вьетнамом, Канадой, Сербией, Южной Кореей, Эфиопией", — отметили в аппарате полпреда.

Ранее сам полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что на форуме были заключены соглашения на сумму 3,6 триллиона рублей (без учёта тех, суммы в которых являются коммерческой тайной).