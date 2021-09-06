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Регион
Опубликовано 6 сентября 2021, 19:27

На ВЭФ подписали почти 400 соглашений

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев сообщал, что документы были подписаны на общую сумму более трёх миллиардов рублей.

На VI Восточном экономическом форуме, который состоялся во Владивостоке, подписано более 380 соглашений. Об этом рассказали в пресс-службе аппарата полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.

"На форуме подписано более 380 соглашений. <…> Международными и иностранными компаниями, организациями, министерствами и ведомствами было подписано 24 документа — девять с Китаем, шесть с Японией, три с Казахстаном, по одному с Австрией, Вьетнамом, Канадой, Сербией, Южной Кореей, Эфиопией", — отметили в аппарате полпреда.

Ранее сам полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что на форуме были заключены соглашения на сумму 3,6 триллиона рублей (без учёта тех, суммы в которых являются коммерческой тайной).

На ВЭФ запущена программа по поддержке молодёжного предпринимательства
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Напомним, выступая на ВЭФ, президент РФ Владимир Путин назвал абсолютным приоритетом опережающее развитие Дальнего Востока. По словам главы государства, это общая ответственность российского правительства, регионов и всех уровней власти.

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Андрей Григорьев
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