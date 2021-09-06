На ВЭФ подписали почти 400 соглашений

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев сообщал, что документы были подписаны на общую сумму более трёх миллиардов рублей.

На VI Восточном экономическом форуме, который состоялся во Владивостоке, подписано более 380 соглашений. Об этом рассказали в пресс-службе аппарата полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.

"На форуме подписано более 380 соглашений. <…> Международными и иностранными компаниями, организациями, министерствами и ведомствами было подписано 24 документа — девять с Китаем, шесть с Японией, три с Казахстаном, по одному с Австрией, Вьетнамом, Канадой, Сербией, Южной Кореей, Эфиопией", — отметили в аппарате полпреда.

Ранее сам полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что на форуме были заключены соглашения на сумму 3,6 триллиона рублей (без учёта тех, суммы в которых являются коммерческой тайной).