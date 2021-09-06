Захарова указала на неспособность членов НАТО признать вину за афганский кризис

Страны НАТО никак не могут определиться, кто виноват и кому брать ответственность за кризис, который охватил Афганистан. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нужно понять, кто виноват. Они не могут. Госдепартамент кивает на Пентагон, Пентагон отправляет всех в Госдепартамент. Нынешний президент говорит о том, что виноват президент прошлый США, прошлый говорит, что виновата нынешняя администрация", — сказала Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1".

Она добавила, что генсек НАТО обвинил в итоге афганский народ и непосредственно теперь уже бывшего президента этой страны. Как отметила Захарова, "как будто не НАТО с США за ним стояли". По словам дипломата, британские власти винят тех, кто заключил соглашения с "Талибаном"* в Дохе, а в Канаде террористов и вовсе — называют братьями.

"Если НАТО — это одна семья, то брат Канады — всем членам НАТО брат", — резюмировала Захарова.

Ранее Лайф писал, что Захарова оценила идею встречи G7 по Афганистану с участием России и Китая. Дипломат подчеркнула, что подобные инициативы зарубежных коллег демонстрируют отсутствие чёткого понимания, чего они хотят от себя и окружающего мира.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.