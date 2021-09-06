Собянин рассказал, как в Москве будет отмечаться День города

Празднование Дня города в Москве 11 и 12 сентября будет проходить скромно. Так, в парке "Зарядье" состоится концерт, в городе уже проходит фестиваль "Цветочный джем", также будет фейерверк. Об этих планах рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"В целом, конечно, город будет украшен, будет праздничный фейерверк. Но каких-то больших концертов мы в городе пока не планируем", — сказал Собянин в интервью ТВЦ.