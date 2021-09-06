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Собянин рассказал, как в Москве будет отмечаться День города

Масштабных мероприятий не планируется, но без чувства праздника москвичей не оставят.

6 сентября, 19:52
<p>Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв</p>

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Празднование Дня города в Москве 11 и 12 сентября будет проходить скромно. Так, в парке "Зарядье" состоится концерт, в городе уже проходит фестиваль "Цветочный джем", также будет фейерверк. Об этих планах рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"В целом, конечно, город будет украшен, будет праздничный фейерверк. Но каких-то больших концертов мы в городе пока не планируем", — сказал Собянин в интервью ТВЦ.

Собянин назвал ситуацию с ковидом в Москве одной из лучших в стране

Собянин назвал ситуацию с ковидом в Москве одной из лучших в стране

Ранее, как рассказывал Лайф, Собянин заявил, что из-за пандемии коронавируса в Москве пока не планируется возобновлять городские праздники в прежнем масштабе. Однако в Москву возвращаются фестивали, хоть и без шумных народных гуляний.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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