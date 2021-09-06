85-летний французский актёр Ален Делон признался, что оказался "полностью опустошён", когда получил известие о смерти его коллеги Жан-Поля Бельмондо.

Фото © Facebook / Ален Делон

"Это часть моей жизни, мы начали вместе 60 лет назад. Мы познакомились на съёмках фильма "Слабые женщины" (в 1959 году. — Прим. Лайфа), он был не больше меня, я был не больше него", — сказал актёр в интервью телеканалу CNews, как будто подчёркивая, что мнимое соперничество за титул самого популярного французского артиста было создано для поддержания легенды.

Ален Делон рассказал, что его партнёр по "Борсалино" болел в течение нескольких последних недель и его самочувствие всё ухудшалось.

Год назад был снят фильм о 60-летней дружбе актёров. В аннотации к одной из публикаций видео сказано, что две легенды кино "всегда ревностно относились к успехам и славе друг друга и нередко ссорились. Однажды Бельмондо даже подал в суд на своего коллегу, когда увидел афишу совместного фильма, где имя Делона было написано более крупным шрифтом. Однако актёры остались друзьями".