"Смерти я не боюсь": 10 нерушимых правил Жан-Поля Бельмондо, который стал легендой ещё при жизни
Знаменитый актёр умер в возрасте 88 лет, успев сняться более чем в 80 фильмах и влюбить в себя миллионы зрителей. По словам адвоката, он "тихо скончался" в своём доме — как того и хотел.
Фото © Vittorio Zunino Celotto/Getty Images
О предназначении
Мне всегда нравилось играть. Мне никогда не хотелось стать господином, который что-то решает. Мне это неинтересно. Мне кажется, каждый призван заниматься одним делом на земле. Я — быть актёром
Жан-Поль Бельмондо
О профессии актёра
Не нужно никому ничего доказывать, просто занимайтесь любимым делом. Не забывайте "выключать звезду", когда возвращаетесь домой к близким, а ещё лучше вообще её не включать!
Жан-Поль Бельмондо
О кумирах
Моим кумиром всегда был мой отец. Сколько его помню, он постоянно работал: с раннего утра и до глубокой ночи
Жан-Поль Бельмондо
О старости
Актёры считают, что они бессмертны и с ними ничего не может случиться. Увы, в отличие от наших экранных героев, с годами мы стареем, но по молодости никто об этом даже и не задумывается
Жан-Поль Бельмондо
О трудностях
В трудных ситуациях всегда стараюсь держаться. А когда наступают ещё более трудные ситуации, ещё больше стараюсь не падать духом
Жан-Поль Бельмондо
О близких
Мне доставляет удовольствие, когда люди рядом со мной счастливы и здоровы. И если я могу им в этом помочь — помогаю
Жан-Поль Бельмондо
О выборе
Для меня доводы сердца важнее доводов разума
Жан-Поль Бельмондо
О пути
Надо идти своим путём. Не думая ни о ком. Делай то, что хочешь. Каждый играет по-своему
Жан-Поль Бельмондо
О жизни
Что касается какого-то особого секрета долголетия, то его нет. Я просто очень хочу, чтобы это продолжалось как можно дольше, хочу жить. Я никогда не пил, не принимал наркотики, зато много занимался спортом
Жан-Поль Бельмондо
О смерти
Я не боюсь смерти, потому что у меня была счастливая жизнь. Мне хотелось бы просто заснуть и не проснуться в своей собственной постели
Жан-Поль Бельмондо
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