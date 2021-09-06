"Смерти я не боюсь": 10 нерушимых правил Жан-Поля Бельмондо, который стал легендой ещё при жизни

Знаменитый актёр умер в возрасте 88 лет, успев сняться более чем в 80 фильмах и влюбить в себя миллионы зрителей. По словам адвоката, он "тихо скончался" в своём доме — как того и хотел.