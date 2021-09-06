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"Смерти я не боюсь": 10 нерушимых правил Жан-Поля Бельмондо, который стал легендой ещё при жизни

Знаменитый актёр умер в возрасте 88 лет, успев сняться более чем в 80 фильмах и влюбить в себя миллионы зрителей. По словам адвоката, он "тихо скончался" в своём доме — как того и хотел.

6 сентября, 16:08

Фото © Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

О предназначении

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Мне всегда нравилось играть. Мне никогда не хотелось стать господином, который что-то решает. Мне это неинтересно. Мне кажется, каждый призван заниматься одним делом на земле. Я — быть актёром

Жан-Поль Бельмондо

О профессии актёра

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Не нужно никому ничего доказывать, просто занимайтесь любимым делом. Не забывайте "выключать звезду", когда возвращаетесь домой к близким, а ещё лучше вообще её не включать!

Жан-Поль Бельмондо

О кумирах

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Моим кумиром всегда был мой отец. Сколько его помню, он постоянно работал: с раннего утра и до глубокой ночи

Жан-Поль Бельмондо

О старости

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Актёры считают, что они бессмертны и с ними ничего не может случиться. Увы, в отличие от наших экранных героев, с годами мы стареем, но по молодости никто об этом даже и не задумывается

Жан-Поль Бельмондо

О трудностях

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В трудных ситуациях всегда стараюсь держаться. А когда наступают ещё более трудные ситуации, ещё больше стараюсь не падать духом

Жан-Поль Бельмондо

О близких

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Мне доставляет удовольствие, когда люди рядом со мной счастливы и здоровы. И если я могу им в этом помочь — помогаю

Жан-Поль Бельмондо

О выборе

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Для меня доводы сердца важнее доводов разума

Жан-Поль Бельмондо

О пути

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Надо идти своим путём. Не думая ни о ком. Делай то, что хочешь. Каждый играет по-своему

Жан-Поль Бельмондо

О жизни

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Что касается какого-то особого секрета долголетия, то его нет. Я просто очень хочу, чтобы это продолжалось как можно дольше, хочу жить. Я никогда не пил, не принимал наркотики, зато много занимался спортом

Жан-Поль Бельмондо

О смерти

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Я не боюсь смерти, потому что у меня была счастливая жизнь. Мне хотелось бы просто заснуть и не проснуться в своей собственной постели

Жан-Поль Бельмондо

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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