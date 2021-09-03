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Операция "Лондонский мост": Раскрыты все подробности плана, который был составлен на случай смерти Елизаветы II

Фрагменты плана на случай смерти королевы просачивались и раньше, но теперь опубликован подробный распорядок действий, который поможет избежать хаоса в стране.

3 сентября, 16:08

Фото © Instagram / theroyalfamily

Операция носит название "Лондонский мост", и в случае смерти Елизаветы II Букингемский дворец оповестит премьер-министра фразой "Лондонский мост разрушен", пишет Politico со ссылкой на полученные документы. Затем будут оповещены другие чиновники, а королевская семья издаст "официальное уведомление".

Фото © Instagram / theroyalfamily

Фото © Instagram / theroyalfamily

План включает в себя список действий на десять дней — до похорон королевы. День её смерти будет обозначаться как "День Д", а каждый последующий — "Д+1", "Д+2". И так до погребения. После печального известия флаги над Уайтхоллом и другими госучреждениями должны быть приспущены. Также будет проведён оружейный салют и объявлена минута молчания, после чего премьер-министр встретится с новым королём, а в 18:00 Чарльз выступит с обращением. В то же время в соборе Святого Павла в центре Лондона пройдёт поминальная служба.

Фото © Instagram / theroyalfamily

Фото © Instagram / theroyalfamily

На сайте королевской семьи появится чёрная страница с кратким заявлением, подтверждающим смерть королевы. На сайтах правительства и других госведомств сверху будет отображаться чёрный баннер. С шестого по девятый день гроб с телом Елизаветы будет находиться в Вестминстерском дворце, куда 23 часа в сутки могут приходить те, кто хочет с ней попрощаться.

В день погребения в стране будет объявлено двухминутное молчание. Шествия пройдут в Лондоне и Виндзоре. В часовне Святого Георгия в Виндзорском замке состоится торжественная служба, после чего королева будет похоронена в мемориальной часовне короля Георга VI.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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