Операция носит название "Лондонский мост", и в случае смерти Елизаветы II Букингемский дворец оповестит премьер-министра фразой "Лондонский мост разрушен", пишет Politico со ссылкой на полученные документы. Затем будут оповещены другие чиновники, а королевская семья издаст "официальное уведомление".

Фото © Instagram / theroyalfamily

План включает в себя список действий на десять дней — до похорон королевы. День её смерти будет обозначаться как "День Д", а каждый последующий — "Д+1", "Д+2". И так до погребения. После печального известия флаги над Уайтхоллом и другими госучреждениями должны быть приспущены. Также будет проведён оружейный салют и объявлена минута молчания, после чего премьер-министр встретится с новым королём, а в 18:00 Чарльз выступит с обращением. В то же время в соборе Святого Павла в центре Лондона пройдёт поминальная служба.

Фото © Instagram / theroyalfamily

На сайте королевской семьи появится чёрная страница с кратким заявлением, подтверждающим смерть королевы. На сайтах правительства и других госведомств сверху будет отображаться чёрный баннер. С шестого по девятый день гроб с телом Елизаветы будет находиться в Вестминстерском дворце, куда 23 часа в сутки могут приходить те, кто хочет с ней попрощаться.