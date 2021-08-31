Шэрон Стоун сообщила о гибели 11-месячного племянника, показав кадры, разбивающие сердце
За последние несколько месяцев семью актрисы настигла череда несчастий: её родственники столкнулись с серьёзными проблемами со здоровьем, в том числе из-за коронавируса.
В семью обладательницы "Золотого глобуса" Шэрон Стоун пришла трагедия. Недавно актриса в "Инстаграме" написала, что у её 11-месячного племянника и крестника Ривера "полностью отказали органы" — малыша обнаружили в таком состоянии в кроватке.
Также звезда выложила фото мальчика из больничной палаты и призвала молиться за него, отметив, что спасти племянника может лишь чудо. Однако его не произошло — малыш скончался. "Ривер Уильям Стоун. 8 сентября 2020 г. — 30 августа 2021 г.", — написала убитая горем артистка.
Видео © Instagram / sharonstone
Ривер — сын младшего брата Шэрон Патрика и его жены Таши, отмечает Daily Mail. По словам мамы мальчика, накануне трагедии врачи сказали ей, что, если даже ребёнок выйдет из комы, его жизнь "никогда не будет прежней". Однако Таша не раскрыла, что именно случилось с Ривером и почему у него отказали органы.
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