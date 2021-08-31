Шэрон Стоун сообщила о гибели 11-месячного племянника, показав кадры, разбивающие сердце

В семью обладательницы "Золотого глобуса" Шэрон Стоун пришла трагедия. Недавно актриса в "Инстаграме" написала, что у её 11-месячного племянника и крестника Ривера "полностью отказали органы" — малыша обнаружили в таком состоянии в кроватке.

Фото © Instagram / sharonstone

Также звезда выложила фото мальчика из больничной палаты и призвала молиться за него, отметив, что спасти племянника может лишь чудо. Однако его не произошло — малыш скончался. "Ривер Уильям Стоун. 8 сентября 2020 г. — 30 августа 2021 г.", — написала убитая горем артистка.

Видео © Instagram / sharonstone