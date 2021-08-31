НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Шэрон Стоун сообщила о гибели 11-месячного племянника, показав кадры, разбивающие сердце

За последние несколько месяцев семью актрисы настигла череда несчастий: её родственники столкнулись с серьёзными проблемами со здоровьем, в том числе из-за коронавируса.

31 августа, 15:52

Фото © Instagram / sharonstone

В семью обладательницы "Золотого глобуса" Шэрон Стоун пришла трагедия. Недавно актриса в "Инстаграме" написала, что у её 11-месячного племянника и крестника Ривера "полностью отказали органы" — малыша обнаружили в таком состоянии в кроватке.

Фото © Instagram / sharonstone

Фото © Instagram / sharonstone

Также звезда выложила фото мальчика из больничной палаты и призвала молиться за него, отметив, что спасти племянника может лишь чудо. Однако его не произошло — малыш скончался. "Ривер Уильям Стоун. 8 сентября 2020 г.30 августа 2021 г.", — написала убитая горем артистка.

Видео © Instagram / sharonstone

Ривер — сын младшего брата Шэрон Патрика и его жены Таши, отмечает Daily Mail. По словам мамы мальчика, накануне трагедии врачи сказали ей, что, если даже ребёнок выйдет из комы, его жизнь "никогда не будет прежней". Однако Таша не раскрыла, что именно случилось с Ривером и почему у него отказали органы.

Успенская сдала в клинику вернувшуюся к ней дочь, которая оставила в Instagram мольбу о помощи

Успенская сдала в клинику вернувшуюся к ней дочь, которая оставила в Instagram мольбу о помощи

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

63-летняя Шэрон Стоун показала, как теперь на ней смотрится бикини, и удивления не сдержал даже пёс

29 июня, 11:32

С другом "принял таблеточки": Вдова раскрыла жуткие подробности гибели сына режиссёра Данелии

25 августа, 14:39

Нумеролог предсказала крах браку Моргенштерна

сегодня в 15:02

12-летняя москвичка узнала, что беременна, попав в больницу с аппендицитом

сегодня в 15:41

"Мне надо попрактиковаться": Избранный президент Эстонии Карис пообещал разговаривать на русском языке

сегодня в 16:02

Новости партнеров

Layer 1