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На Украине заявили, что Байден пообещал не оставить её один на один с Россией

По словам министра, лидер США заверил, что поддержка будет расти в случае обострения отношений Киева с Москвой.

6 сентября, 20:02
<p>Фото © Офис Президента Украины</p>

Фото © Офис Президента Украины

Президент США Джо Байден в ходе недавней встречи в Вашингтоне с лидером Украины Владимиром Зеленским заверил, что Белый дом никогда не оставит её один на один с Россией, будет поддерживать. Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Ключевая гарантия лежала в том, что президент Байден чётко обозначил, что Украина никогда не останется наедине с Россией", — сказал украинский министр в эфире телеканала IcTV.

По словам Кулебы, Джо Байден пообещал Киеву поддержку, которая будет только расти в случае эскалации отношений Украины с Россией.

Напомним, на встрече в Овальном кабинете Байден заявил Зеленскому о приверженности США суверенитету Украины на фоне "агрессии", якобы исходящей со стороны РФ. При этом американский лидер отказался проводить совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Политолог раскрыл Лайфу причины такого решения.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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