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Школьники – победители "Большой перемены" отправились в "Путешествие мечты" по России

Дети увидят Уральские горы и озеро Байкал, посетят космодром Восточный, а также множество российских городов и достопримечательностей.

6 сентября, 21:28

Школьники – победители "Большой перемены" отправились в "Путешествие мечты" по России. Видео © LIFE

Триста российских школьников – победителей конкурса "Большая перемена" среди учеников 5–7-х классов увидят много достопримечательности родной страны в ближайшие две недели. Специальный поезд повезёт ребят в знакомство с храмами и комсомольскими стройками, эндемиками из Красной книги и интересными людьми. Состав так и называется — "Путешествие мечты". Первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко признался, что и сам бы поехал, если бы "отпустили с работы".

"Если бы кто отпустил с работы на 15 дней, я бы, не задумываясь, прыгнул в этот вагон и в любой роли поехал бы. Для меня это детская нереализованная мечта — когда-нибудь проехать всю нашу прекрасную страну на поезде", — рассказал Сергей Кириенко.

Ребята, судя по их рассказам, чувствуют себя первооткрывателями. Путешествие с остановками в Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Чите, Хабаровске и Владивостоке, где детей встретят такие же участники проекта "Большая перемена" — ещё и обучающая программа. Это некий географический квест со своими задачами в специально оборудованных вагонах, где есть отдельные залы для встреч и медиастудии для съёмок программ и своих дневников в Интернете в режиме реального времени.

Увидеть Уральские горы и озеро Байкал, посетить космодром Восточный, задания в Казанском кремле — такую возможность получили в этом году и средние классы. До этого путешествие было для учащихся 8–11 классов.

"Просто потрясающе! Я всегда мечтала проехать по Транссибирской магистрали!" — признаётся одна из участниц путешествия. "Эмоции — супер, вообще, просто не описать!" — делятся другие. "Я даже не мечтал, что поеду во Владивосток — почти на другой конец России", — рассуждают третьи. Всех их объединяет одно — возможность, которая реализуется в рамках нацпроекта "Образование". Организаторами "Большой перемены" выступают АНО "Россия — страна возможностей", ФГБУ "Роспатриотцентр" и Российское движение школьников.

Финалисты и победители "Большой перемены" представили в Госсовете проект "школы будущего"

Финалисты и победители "Большой перемены" представили в Госсовете проект "школы будущего"

Ранее Лайф не только рассказывал, что Сергей Кириенко дал старт проекту "Путешествие мечты" для победителей "Большой перемены", но и публиковал фрагмент видео, как это было.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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