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США 7 сентября вводят новый пакет санкций против России

Они касаются в том числе экспорта стрелкового оружия и технологий, задействованных в ядерной и ракетной сферах.

6 сентября, 21:18
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Сегодня, 7 сентября, вступает в силу очередной пакет американских санкций против России, на этот раз связанный с делом блогера Алексея Навального. В Госдепе утверждают, что Россия якобы нарушила американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием.

Ограничения вводятся на импорт некоторых видов российского огнестрельного оружия. Также запреты коснутся технологий, "связанных с ракетной и ядерной сферами". К тому же эти санкции продлевают другие, введённые в разные годы в связи с историей об "отравлении" Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

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Ранее Лайф рассказывал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала жёсткий и адекватный ответ РФ на новые санкции США. Она заверила, что давить на Россию бесполезно.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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