США 7 сентября вводят новый пакет санкций против России

Сегодня, 7 сентября, вступает в силу очередной пакет американских санкций против России, на этот раз связанный с делом блогера Алексея Навального. В Госдепе утверждают, что Россия якобы нарушила американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием.

Ограничения вводятся на импорт некоторых видов российского огнестрельного оружия. Также запреты коснутся технологий, "связанных с ракетной и ядерной сферами". К тому же эти санкции продлевают другие, введённые в разные годы в связи с историей об "отравлении" Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.