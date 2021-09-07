США 7 сентября вводят новый пакет санкций против России
Они касаются в том числе экспорта стрелкового оружия и технологий, задействованных в ядерной и ракетной сферах.
Фото © Pexels
Сегодня, 7 сентября, вступает в силу очередной пакет американских санкций против России, на этот раз связанный с делом блогера Алексея Навального. В Госдепе утверждают, что Россия якобы нарушила американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием.
Ограничения вводятся на импорт некоторых видов российского огнестрельного оружия. Также запреты коснутся технологий, "связанных с ракетной и ядерной сферами". К тому же эти санкции продлевают другие, введённые в разные годы в связи с историей об "отравлении" Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.
Ранее Лайф рассказывал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала жёсткий и адекватный ответ РФ на новые санкции США. Она заверила, что давить на Россию бесполезно.
Комментариев: 0