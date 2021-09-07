Мужчину, с которым ушли пропавшие в Кузбассе девочки, самого искали летом
По нашим данным, в июле Виктор долгое время не появлялся дома, его поисками занимались волонтёры. В итоге 41-летнего сибиряка нашли в больнице.
Виктор П. Фото © LIFE
Мужчину, с которым двух пропавших в Кемеровской области десятилетних школьниц видели в магазине, самого искали с волонтёрами в июле этого года. Как Лайфу сообщил источник, нашли Виктора П. в итоге в больнице, у него тогда случился микроинсульт.
По нашим данным, у 41-летнего мужчины есть трое детей, один из которых уже совершеннолетний. При этом с супругой у сибиряка сейчас идёт бракоразводный процесс. Также известно, что Виктор периодически подрабатывал водителем.
Ранее Лайф писал, что в городе Киселёвске пропали две школьницы. Девочки 2010 года рождения ушли на учёбу утром 6 сентября и не вернулись домой. Последний раз их видели вместе с неизвестным мужчиной в магазине. По словам продавцов, мужчина набрал полную тележку разных вкусностей и увёл детей в неизвестном направлении. Сейчас продолжается поисковая операция, в которой участвуют правоохранители с собаками. По факту исчезновения девочек СК возбудил уголовное дело.
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