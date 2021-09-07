Мужчину, с которым ушли пропавшие в Кузбассе девочки, самого искали летом

Мужчину, с которым двух пропавших в Кемеровской области десятилетних школьниц видели в магазине, самого искали с волонтёрами в июле этого года. Как Лайфу сообщил источник, нашли Виктора П. в итоге в больнице, у него тогда случился микроинсульт.

По нашим данным, у 41-летнего мужчины есть трое детей, один из которых уже совершеннолетний. При этом с супругой у сибиряка сейчас идёт бракоразводный процесс. Также известно, что Виктор периодически подрабатывал водителем.