Куба с 15 ноября смягчит условия въезда для привитых туристов

С 15 ноября вакцинированные от коронавируса туристы, приезжающие на Кубу, освобождаются от двойного ПЦР-тестирования, вместо этого им будут измерять только температуру, сообщает Министерство туризма республики. Кроме того, смягчается и ряд других антиковидных ограничений, которые ранее существовали для иностранцев.

"Протоколы для прибывающих туристов будут более гибкими и сосредоточатся на наблюдении за гражданами, у которых есть симптомы ковида. Диагностические тесты по прибытии будут проводиться выборочно, а ПЦР-тест не будут требовать от всех. Будет учитываться сертификат о вакцинации", — отметили в ведомстве.

При этом министерство не уточняет, какие именно антиковидные вакцины будут признаны на территории Кубы. Тем не менее в посольстве республики уверяют, что никаких проблем с признанием российского "Спутника V" быть не должно.

Решение смягчить въезд для туристов кубинское правительство объясняет своими успехами в вакцинации местного населения. Согласно их прогнозам, к ноябрю более 90% жителей Острова свободы будет уже полностью привито от коронавируса.