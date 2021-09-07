Российские кондитеры потеряли миллионы долларов из-за спора с Белоруссией о сиропе в конфетах

Российские кондитеры за год потеряли девять миллионов долларов из-за ограничений на продажу в Белоруссии конфет с сорбитовым сиропом. Такие данные приводит Ассоциация предприятий кондитерской промышленности ("Асконд"), передаёт РБК.

В октябре прошлого года белорусские власти ввели требование наносить на продукцию с сорбитовым сиропом маркировку о содержании подсластителя, который при "чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие". Изделия же без маркировки изымали из оборота. При этом "Асконд" отмечает, что такой сироп содержится почти в трети продукции, ввозимой из России в Белоруссию. Так, в 2020 году было поставлено около 105,5 тысячи кондитерских изделий на 200 миллионов долларов.

В марте 2021-го Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подтвердила, что нанесение маркировки на продукцию, где сорбит используется не как подсластитель, не нужно, однако несколько месяцев Белоруссия очень неохотно снимала ограничения. После жалобы со стороны ассоциации в ЕЭК соседняя республика возобновила оборот российской продукции. В "Асконде" уточнили, что восстановление потерянных позиций на белорусском рынке может занять полтора года.