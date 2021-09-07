Россиян предупредили о возможном дефиците холодильников и кондиционеров

Из-за осложнения импорта хладагентов производители и продавцы бытовой техники опасаются возможного дефицита холодильников и кондиционеров в России. Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), среди которых Electrolux, DeLonghi, Miele, Gorenje и Ariston, выразила свои опасения в письме на имя министра экономического развития Максима Решетникова. Обращение было перенаправлено в контролирующее эту сферу ведомство.

"На данный момент риски для производств, использующих хладагенты, отсутствуют", — заявил представитель Минпромторга РБК.

Как указывает издание, фреон, используемый в производстве в этой отрасли, усиливает парниковый эффект, то есть способствует изменению климата. С апреля 2021 года правительство стало контролировать импорт хладагентов или оборудования с ними. Теперь компании, которые ввозят эту продукцию, должны пройти лицензирование. Но в июле лицензии выдавать перестали. В России охлаждающий компонент практически не производится, а импортный стоит сегодня уже в три-четыре раза дороже, чем год назад. Как подчёркнуто в материале, если не ускорить выдачу лицензий на следующий год, то РФ может не увидеть новых кондиционеров следующим летом.

Ассоциация предприятий индустрии климата (АПИК) сетует, что при введении новых правил не предусмотрели переходный период для отрасли. И теперь конечная стоимость продукта, даже если будут преодолены все легитимные процессы, может сильно измениться не в лучшую для покупателя сторону.