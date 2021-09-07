В индийском штате Керала у 11 человек выявлены симптомы смертельно опасного вируса Нипах, сообщила министр здравоохранения штата Вина Джордж. Изолированы контактные лица, их 38. Состояние здоровья всех госпитализированных стабильное.

"В медицинском колледже и больнице Кожикоде в изоляции находятся 38 человек, из которых у 11 проявились симптомы. Образцы восьми человек были отправлены в Национальный институт вирусологии для тестирования", — сказала Джордж телеканалу NDTV

Как сообщал ранее Лайф, проверку инициировали после того, как власти Кералы сообщили о смерти 12-летнего мальчика от вируса Нипах. Медики штата начали проверку 251 человека, который с ним контактировал. Ситуацию осложняет то, что инкубационный период вируса составляет от 4 до 45 дней.

В районе Кожикоде, где был обнаружен заболевший мальчик, а также в трёх соседних районах были введены повышенные меры безопасности, усилен эпидемиологический надзор.