Лекарства не существует: В Индии смертельно опасный вирус зафиксирован уже у 11 человек
Проверка контактных лиц была организована после того, как 12-летний мальчик умер от этого заболевания. В стране усилен эпидемиологический надзор.
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В индийском штате Керала у 11 человек выявлены симптомы смертельно опасного вируса Нипах, сообщила министр здравоохранения штата Вина Джордж. Изолированы контактные лица, их 38. Состояние здоровья всех госпитализированных стабильное.
"В медицинском колледже и больнице Кожикоде в изоляции находятся 38 человек, из которых у 11 проявились симптомы. Образцы восьми человек были отправлены в Национальный институт вирусологии для тестирования", — сказала Джордж телеканалу NDTV
Как сообщал ранее Лайф, проверку инициировали после того, как власти Кералы сообщили о смерти 12-летнего мальчика от вируса Нипах. Медики штата начали проверку 251 человека, который с ним контактировал. Ситуацию осложняет то, что инкубационный период вируса составляет от 4 до 45 дней.
В районе Кожикоде, где был обнаружен заболевший мальчик, а также в трёх соседних районах были введены повышенные меры безопасности, усилен эпидемиологический надзор.
В конце июня смертельно опасный для людей вирус выявили у летучих мышей в Индии. Он передаётся тем, кто употреблял в пищу фрукты, где оказалась слюна заражённого животного. Сейчас в мире нет ни лекарства, ни вакцины от этой инфекции. Всемирная организация здравоохранения называет вирус одним из самых опасных в мире.
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