Россияне, которые устраивались на работу в Посольство США в России, получали вместе с этим возможность стать обладателями вида на жительство в Штатах, а то и гражданства. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1".

По мнению дипломата, так происходила "конвертация российского гражданина в гражданина их страны". Захарова отметила, что работающие в посольстве россияне "получали зарплату, затем они поддерживали соответствующие силы, которые не стеснялись публиковать персональные данные".

Представитель МИД пояснила, что Россия в этом плане действует иначе. В российских диппредставительствах работают граждане РФ — иностранцев не нанимают.