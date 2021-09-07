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"Конвертация": Захарова рассказала, как западные посольства "превращали" россиян в своих граждан

По словам дипломата, в рамках этой процедуры люди начинали "поддерживать соответствующие силы, которые не стеснялись публиковать персональные данные".

6 сентября, 22:12
<p>Мария Захарова. Фото © МИД РФ</p>

Мария Захарова. Фото © МИД РФ

Россияне, которые устраивались на работу в Посольство США в России, получали вместе с этим возможность стать обладателями вида на жительство в Штатах, а то и гражданства. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1".

По мнению дипломата, так происходила "конвертация российского гражданина в гражданина их страны". Захарова отметила, что работающие в посольстве россияне "получали зарплату, затем они поддерживали соответствующие силы, которые не стеснялись публиковать персональные данные".

Представитель МИД пояснила, что Россия в этом плане действует иначе. В российских диппредставительствах работают граждане РФ — иностранцев не нанимают.

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Лайф рассказывал, что ранее Захарова также рассказала о схеме финансирования проектов Навального через иностранные посольства. По её словам, больше всего донатов совершали дипмиссии США и ФРГ, также поступления были из Канады, Франции, Испании и других стран НАТО.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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