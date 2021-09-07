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Глава "ЛУКойла" не исключил обрушения рынка при цене на нефть выше $100

Повышение стоимости может стимулировать инвестиции в низкорентабельные малоэффективные проекты, считает Вагит Алекперов. Он отметил, что компаниям комфортна цена $65–75 за баррель.

7 сентября, 06:39

Фото © Pixabay

Подорожание нефти более чем до 100 долларов за баррель может спровоцировать обрушение рынка. Об этом заявил президент компании "ЛУКойл" Вагит Алекперов.

"Не хотелось бы снова видеть цены на нефть выше 100 долларов за баррель, так как это может стимулировать инвестиции в низкорентабельные малоэффективные проекты и потом опять привести к тому, что мы уже проходили, — обрушению рынка", — рассказал он в интервью газете "Коммерсант".

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Компании могут продолжать комфортно работать при цене чёрного золота в 65–75 долларов за баррель, считает Алекперов. Он отметил, что страны ОПЕК+ намерены сохранить такую стоимость за счёт регулирования объёмов нефтедобычи. Глава "ЛУКойла" также убеждён, что альянс создан не на какое-то время, а навсегда.

Ранее эксперты спрогнозировали рост стоимости нефти до 75 долларов за баррель. Выше этого показателя котировки вряд ли поднимутся в ближайшее время, полагают аналитики.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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