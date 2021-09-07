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Экономисты предрекли скорый рост ключевой ставки в России

С марта текущего года ЦБ последовательно поднимал показатели на каждом из четырёх заседаний. То есть прогнозируемое повышение может стать уже пятым за 2021 год.

7 сентября, 06:07
<p>Фото © <a href="https://www.cbr.ru/press/pr/?file=27042021_115000PR2021-04-27T11_38_08.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЦБ РФ</a></p>

Фото © ЦБ РФ

Банк России уже в пятницу, 10 сентября, может повысить ключевую ставку на 0,25–0,5 процентного пункта, то есть до уровня 6,75–7%. Как пишет РБК, ссылаясь на опрошенных экспертов, в пользу очередного повышения с нынешних 6,5% говорит динамика инфляции, а также новые единовременные выплаты гражданам от государства.

Консенсус-прогноз агентства Bloomberg показывает, что большинство опрошенных аналитиков (14 из 23) заявляет, что ставка повысится на 0,5 процентного пункта. При этом восемь экономистов ставят на 0,25, а один считает, что ставка меняться не будет.

Эксперты зафиксировали повышение банковских ставок по ипотеке и кредитам

Эксперты зафиксировали повышение банковских ставок по ипотеке и кредитам

Напомним, что с марта текущего года ЦБ последовательно поднимал ключевую ставку на каждом из четырёх заседаний. Так, с начала года ставка выросла на 2,25 процентного пункта. Добавим, что последнее заседание регулятора по ставке состоялось в июле, тогда показатели были повышены с 5,5 до 6,5%. Примечательно, что это стало самым резким повышением с декабря 2014 года.

Ранее генеральный директор финансового института развития в жилищной сфере АО "Дом.рф" Виталий Мутко рассказал, когда в России будет ипотека под 3%.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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