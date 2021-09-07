Экономисты предрекли скорый рост ключевой ставки в России

Банк России уже в пятницу, 10 сентября, может повысить ключевую ставку на 0,25–0,5 процентного пункта, то есть до уровня 6,75–7%. Как пишет РБК, ссылаясь на опрошенных экспертов, в пользу очередного повышения с нынешних 6,5% говорит динамика инфляции, а также новые единовременные выплаты гражданам от государства.

Консенсус-прогноз агентства Bloomberg показывает, что большинство опрошенных аналитиков (14 из 23) заявляет, что ставка повысится на 0,5 процентного пункта. При этом восемь экономистов ставят на 0,25, а один считает, что ставка меняться не будет.