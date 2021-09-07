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В Японии выступили за создание условий для мирного договора с Россией

По словам главы МИД страны, налоговый режим, который РФ планирует ввести на Курилах, не должен ущемлять юридические позиции двух стран.

7 сентября, 07:17
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Япония намерена продолжать консультации с Россией по вопросу организации совместной деятельности в южной части Курильских островов. Кроме того, предложенный лидером РФ Владимиром Путиным особый налоговый режим не должен нарушать законодательства двух стран, заявил глава японского МИД Тосимицу Мотэги.

"Мы условились, что совместная экономическая деятельность не должна ущемлять юридические позиции обеих стран. Япония настроена на дальнейшее конструктивное обсуждение с российской стороной совместной деятельности в такой форме", — сказал Мотэги.

Названо условие для создания особого налогового режима на Курилах

Названо условие для создания особого налогового режима на Курилах

По словам дипломата, Токио желает продолжить конструктивный диалог с Москвой по созданию подходящих условий для подписания мирного договора.

Ранее министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил, что особый налоговый режим на Курилах планируется создать до конца 2021 года. Цель проекта — сделать острова привлекательными для зарубежных инвесторов. А вот генеральный секретарь Кабинета министров Японии Кацунобу Като возмутился от такого решения и заявил, что эти намерения противоречат позиции Токио по данным территориям.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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