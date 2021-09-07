В Японии выступили за создание условий для мирного договора с Россией

Япония намерена продолжать консультации с Россией по вопросу организации совместной деятельности в южной части Курильских островов. Кроме того, предложенный лидером РФ Владимиром Путиным особый налоговый режим не должен нарушать законодательства двух стран, заявил глава японского МИД Тосимицу Мотэги.

"Мы условились, что совместная экономическая деятельность не должна ущемлять юридические позиции обеих стран. Япония настроена на дальнейшее конструктивное обсуждение с российской стороной совместной деятельности в такой форме", — сказал Мотэги.

По словам дипломата, Токио желает продолжить конструктивный диалог с Москвой по созданию подходящих условий для подписания мирного договора.