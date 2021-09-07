Коммунальное хозяйство в России изношено на 60%, заявили в Счётной палате

Также аудитор указала, что в ЖКХ ситуация по "зелёной" повестке не такая сложная, в отличие от промышленности, но и тут нужно действовать на опережение. При этом без поддержки властей не обойтись.

В России системы коммунального хозяйства на данный момент изношены на 60%. Об этом заявила аудитор Счётной палаты Наталья Трунова в ходе Восточного экономического форума. При этом она отметила, что самая худшая ситуация складывается в небольших городах.

"Системы коммунального хозяйства, особенно в небольших городах, уже сильно изношены: в среднем по России износ составляет 60%", — цитирует РИА "Новости" её слова.

По словам Труновой, финансирование этой системы должно происходить с учётом новейших технологий. Также она указала, что в ЖКХ ситуация по "зелёной" повестке пока не такая сложная, в отличие от промышленности, но и тут необходимо действовать на опережение. При этом без поддержки региональных и федеральных властей разрешить проблему не удастся, убеждена аудитор.

Помимо этого, Трунова добавила, что при строительстве новых домов нужно учитывать энергоэффективность. Этот параметр, как она подчеркнула, должен соответствовать нормам не только на бумаге, но и на деле.

