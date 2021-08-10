Платёжка с подвохом: Новая уловка коммунальщиков по увеличению платы за ЖКУ Многие россияне стали получать повторные требования об оплате коммунальных услуг. Почему так происходит и когда по этим требованиям можно не платить, разбирался Лайф. 9 августа, 21:40 Фото © ТАСС / Геодакян Артём

Согласно данным Федеральной службы судебных приставов, в первом квартале нынешнего года с долгами по коммунальным платежам не рассчитались 3,2 млн россиян, и это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Коммунальщики в таких потерях винят временный мораторий, который был введён с 6 апреля 2020-го по 1 января 2021-го (постановление от 2 апреля 2020 года № 424) на штрафы и пени за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг и на их отключение должникам. И хотя обязанность своевременно оплачивать коммунальные услуги для граждан никто не отменял, многие россияне по разным причинам действительно погрязли в неплатежах.

В ответ на рост просроченной задолженности управляющие компании (УК) с начала года начали активно подавать иски о принудительном взыскании долгов, но суды при обычном исковом производстве не всегда удовлетворяют требования УК в полном объёме. В частности, многие судьи отказывали коммунальщикам по всем старым долгам, если срок исковой давности истекал в период прошлогоднего моратория. Очевидно, что такая практика не доставила радости УК, и они разработали подход, позволяющий им вытаскивать деньги из карманов россиян, взыскивая долги, которые возникли много лет назад.

Лжепризнание долга

Москвичка Надежда Ивановна начала разбирательство со своей управляющей компанией ещё в 2017 году. Тогда в её доме произошла смена коммунальщиков, и новая компания стала присылать счета по повышенным тарифам. Несколько собственников квартир (в их числе и Надежда Ивановна) обратились с жалобой в жилинспекцию, но получили ответ, что, мол, решением общего собрания собственников дома установлен новый размер платы за содержание жилого помещения, поэтому итоговая цифра в платёжке стала выше. Как ни пыталась Надежда Ивановна получить в УК копию протокола общего собрания, якобы проголосовавшего за повышение тарифов, женщине это так и не удалось. После полугодового безрезультатного хождения по инстанциям москвичка согласилась на предложение новой УК, согласно которому коммунальщики обещали не взыскивать накопившиеся долги, а Надежда Ивановна обязалась платить по новым тарифам. Так было, пока в январе 2021-го женщина не получила от УК не одну, а две платёжки на оплату коммунальных услуг. Платёжки пришли с разницей по времени в две недели, и выглядели они совершенно одинаково. Правда, в одной были только обычные строчки, а во второй значилось: "Перерасчёт — 700 рублей". Как выяснилось позднее, такие же требования пришли многим её соседям. Представитель управляющей компании сообщил, что квитанции формирует программа, и, скорее всего, вторая платёжка — это перерасчёт по итогам года, её тоже надо оплатить. Надежда Ивановна так и сделала, но в феврале получила очередную квитанцию, в которой значилась строчка "в счёт прошлых периодов — 700 рублей". На этот раз в УК пояснили, что после перерасчётов выявили непогашенную женщиной задолженность по платежам 2017 года и теперь ей предоставляется возможность их погасить, внося равные платежи в счёт погашения долга.

Надежду Ивановну такая "принудительная рассрочка" не устроила, и она обратилась с иском в суд, но дело решилось не в её пользу. Как пояснила судья, оплатив обе январские платёжки, женщина признала наличие долга на дату оплаты, а значит, прервала течение срока исковой давности, применение которого позволило бы ей не гасить спорные платежи 2017 года. И так как долг теперь фактически признан, то он подлежит взысканию в пользу коммунальщиков.

— В ситуации Надежды Ивановны я бы не стал в полной мере соглашаться с мнением суда первой инстанции, — отметил адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин. — Согласно устоявшейся практике, исковую давность прерывает только такое поведение должника, из которого с очевидностью следует признание факта задолженности. Но в данном случае очевидно, что женщину ввели в заблуждение и на самом деле признавать долг она не собиралась. Я бы советовал Надежде Ивановне подавать апелляционную жалобу, в которой настаивать на применении сроков исковой давности.

С мнением Шагина согласен заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин.

— В последние годы суды всё чаще в спорах между гражданами и коммунальщиками встают на сторону последних, но я думаю, что перспективы решить спор в пользу Надежды Ивановны через вторую судебную инстанцию есть, — пояснил он. — Ведь коммунальщики не предъявили женщине требование об уплате долга, а пошли на хитрость, но такой подход законодательству не соответствует.

Безопасность при общении с УК

Чтобы не попасть на крючок недобросовестных УК, стоит помнить о нескольких простых правилах. Во-первых, формальным основанием для внесения платы за услуги является платёжный документ, но если в данном документе присутствуют непонятные строки вроде "в счёт прошлых периодов — 700 рублей", то вы имеете право запросить у коммунальщиков разъяснение по поводу этих сумм. Делать это надо письменно, тогда УК будет обязана предоставить официальный ответ по поводу содержания конкретного платёжного документа.

Во-вторых, все исполненные платёжные документы необходимо хранить минимум три года. Если вносите плату через интернет-сервисы, нужно сохранять чек о том, что оплата прошла. В случае если вы не уверены, что имеете все данные о произведённой вами оплате, следует через МФЦ запросить справку об отсутствии задолженности по коммунальным услугам. Такой документ будет значимым доказательством в случае любых разбирательств. Если претензий нет — платить за то, что вам насчитает УК задним числом, вы не должны.

В-третьих, если УК настаивает, что повышение платы за коммунальные услуги произошло в связи с решением общего собрания собственников, то такое решение в силу статьи 46 Жилищного кодекса РФ должно быть оформлено как юридический документ. Однако стоит учесть, что подлинник этого документа хранится не в УК, а в Государственной жилищной инспекции, поэтому обращаться за протоколом стоит именно туда.

И, в-четвёртых, даже если у вас имеется задолженность по коммунальным платежам, любые договорённости с УК стоит оформлять только в письменном виде, иначе может повториться ситуация Надежды Ивановны, когда УК вначале договорилась о мирном урегулировании спора, а через несколько лет передумала и насчитала долг.

Авторы Максим Греков