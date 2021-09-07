В Кузбассе пропали две десятилетние школьницы

Фото © Поисковый отряд "Лиза алерт Кузбасс"

В городе Киселёвске Кемеровской области пропали две школьницы. Девочки 2010 года рождения ушли на учёбу накануне утром, около 08:00 (04:00 мск), — с тех пор их никто не видел. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Кузбассу.

"Сотрудники ОМВД России по г. Киселёвску разыскивают без вести пропавших несовершеннолетних 2010 года рождения. 6 сентября около 08:00 девочки ушли в школу, и до настоящего времени их местонахождение не установлено", — рассказали в ведомстве.

Обе девочки были в школьной форме, у одной был рюкзак. К поискам подключились волонтёры.