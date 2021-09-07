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В Кузбассе пропали две десятилетние школьницы

Девочки ушли в понедельник, 6 августа, в школу, и с тех пор их никто не видел. К поискам подключились волонтёры.

7 сентября, 03:59

Пропавшие девочки. Фото © ГУ МВД РФ по Кемеровской области

Фото © Поисковый отряд "Лиза алерт Кузбасс"

Фото © Поисковый отряд "Лиза алерт Кузбасс"

В городе Киселёвске Кемеровской области пропали две школьницы. Девочки 2010 года рождения ушли на учёбу накануне утром, около 08:00 (04:00 мск), — с тех пор их никто не видел. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Кузбассу.

"Сотрудники ОМВД России по г. Киселёвску разыскивают без вести пропавших несовершеннолетних 2010 года рождения. 6 сентября около 08:00 девочки ушли в школу, и до настоящего времени их местонахождение не установлено", — рассказали в ведомстве.

Обе девочки были в школьной форме, у одной был рюкзак. К поискам подключились волонтёры.

В Каспийском море найден пропавший катер с детьми на борту

В Каспийском море найден пропавший катер с детьми на борту

Ранее Лайф рассказывал, что абсолютное большинство пропавших граждан удаётся найти в первые трое суток после обращения в МВД. Порядка 97 тысяч обращений поступило в органы правопорядка в первом полугодии этого года. 93% этих историй закончились благополучно.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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