Кому вредно есть лук, рассказала врач-диетолог

Кроме тех, кто просто не любит лук, найдутся и такие, для кого этот овощ может расширить список проблем со здоровьем. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог, член ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова. Особенно если это касается нарушений в работе желудочно-кишечного тракта, уточнила доктор.

"Нужно быть осторожными при синдроме раздражённого кишечника, при гастрите или если человек страдает изжогой. Но даже при этих состояниях не обязательно будет непереносимость, человек должен попробовать и понять", — объяснила Наталья Нефёдова в интервью радио Sputnik.

В целом же репчатый лук обладает уникальными свойствами и благоприятно влияет на иммунную и сердечно-сосудистую системы, отметила врач. Благодаря тому, что там есть витамины и минералы, например витамин С, витамины группы B, а также клетчатка, много фитовеществ, включая флавоноидные, которые работают как антиоксиданты, овощ способен подавлять воспалительные процессы в организме.

"Рекомендую употреблять регулярно в качестве одного из овощей. Он достаточно насыщенный по вкусу, может использоваться в качестве приправы, поэтому благодаря луку вы можете, например, снизить потребление соли. Единственное, потом будет запах. Но не изо рта. На самом деле будет пахнуть от кожи, потому что вещества будут выделяться через поры", — объяснила Наталья Нефёдова.

Врач советует хранить лук при прохладной температуре и отделять луковицы друг от друга, иначе они будут гнить.