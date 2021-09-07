Красноярского бизнесмена Быкова приговорили к 13 годам колонии
Гособвинение запрашивало больше — 14 лет и 11 месяцев колонии общего режима.
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В Красноярске бизнесмена Анатолия Быкова суд приговорил к 13 годам колонии. Он признан присяжными виновным в организации в 1994 году убийства Кирилла Войтенко и Александра Наумова. Срок будет отбывать в учреждении общего режима.
Прокуратура сообщила, что не будет обжаловать приговор суда, хотя ранее гособвинение запрашивало больший срок заключения — 14 лет и 11 месяцев колонии общего режима.
Напомним, Анатолий Быков обвиняется в организации убийства Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. По версии следствия, они были членами его преступной группировки. Бизнесмен был задержан 7 мая 2020 года, на следующий день суд отправил его под арест. Следствие уточняло, что члены банды Быкова причастны к убийству криминальных авторитетов Анатолия Артюшкова в 1997 году, Владимира Филиппова в 1998 году и члена одной из преступных групп Красноярска Юрия Хонина в 1999 году.
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