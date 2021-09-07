В Трюдо швырнули камни на предвыборном митинге. Фото © Twitter / Insider Paper

В премьер-министра Канады Джастина Трюдо несогласные с его политикой соотечественники бросили горсть камней. Инцидент произошёл после окончания предвыборного митинга в провинции Онтарио. На видео заметно, что досталось не только премьеру, но и его охранникам.

"Да, в этой стране есть некоторое количество маргиналов, которые злятся и не верят в науку", — прокомментировал произошедшее Трюдо.

Как сообщает канал CTV, канадский премьер прибыл на сталелитейный завод, где пообещал оказать поддержку рабочим и предприятиям в связи с пандемией, если его правительство будет переизбрано 20 сентября. Пока он общался в цехах, у ворот его поджидала толпа протестующих, несогласных с его политикой.

Комментируя инцидент, Трюдо сказал, что не хочет даже считать эту горстку протестующими, и назвал их антипрививочниками. Он подчеркнул, что "не позволит им диктовать условия, как страна переживёт эту пандемию". Однако, как отмечает СМИ, всё больше недовольных собирается на его встречах в рамках предвыборной кампании. Среди них и сторонники Народной партии Канады, которые выступают против обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции.