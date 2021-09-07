"Маргиналы, которые злятся": В Трюдо швырнули камни на предвыборном митинге
После этого политик заявил, что не позволит антипрививочникам "диктовать условия, как стране переживать эту пандемию".
В Трюдо швырнули камни на предвыборном митинге. Фото © Twitter / Insider Paper
В премьер-министра Канады Джастина Трюдо несогласные с его политикой соотечественники бросили горсть камней. Инцидент произошёл после окончания предвыборного митинга в провинции Онтарио. На видео заметно, что досталось не только премьеру, но и его охранникам.
"Да, в этой стране есть некоторое количество маргиналов, которые злятся и не верят в науку", — прокомментировал произошедшее Трюдо.
Как сообщает канал CTV, канадский премьер прибыл на сталелитейный завод, где пообещал оказать поддержку рабочим и предприятиям в связи с пандемией, если его правительство будет переизбрано 20 сентября. Пока он общался в цехах, у ворот его поджидала толпа протестующих, несогласных с его политикой.
Комментируя инцидент, Трюдо сказал, что не хочет даже считать эту горстку протестующими, и назвал их антипрививочниками. Он подчеркнул, что "не позволит им диктовать условия, как страна переживёт эту пандемию". Однако, как отмечает СМИ, всё больше недовольных собирается на его встречах в рамках предвыборной кампании. Среди них и сторонники Народной партии Канады, которые выступают против обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции.
Как сообщал Лайф ранее, это не первый подобный инцидент, сопровождающий предвыборные митинги Трюдо. Ранее канадцы встретили Трюдо нецензурной бранью, в том числе запечатлённой на плакатах. Там тоже диалога с собравшимися у премьера не получилось — ему в окружении сопровождающих пришлось быстро миновать недовольных.
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