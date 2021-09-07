Глава МИД Украины указал на "сигнал для России" из США
По мнению дипломата, Москву беспокоит всё, что делает соседнее государство сильнее, а визит Владимира Зеленского в Вашингтон он относит именно к такой категории.
Фото © Офис президента Украины
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что заявление США о решении выделить военную помощь Украине — это сигнал для России. Особо он подчеркнул факт объявления о такой помощи во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.
"Тот факт, что именно во время визита США дополнительно выделили до конца года помощь на военные нужды Украины — это тоже сигнал для России", — сказал Кулеба в эфире телеканала ICTV.
Украинский министр рассказал, что американские партнёры в кулуарах саммита оказание такой помощи Киеву называли "лучшим сигналом" для Москвы. По мнению Кулебы, её беспокоит всё, что делает Украину сильнее.
Ранее Лайф рассказывал, что Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи Украине, включающий ракеты Javelin.
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