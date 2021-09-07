Глава МИД Украины указал на "сигнал для России" из США

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что заявление США о решении выделить военную помощь Украине — это сигнал для России. Особо он подчеркнул факт объявления о такой помощи во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

"Тот факт, что именно во время визита США дополнительно выделили до конца года помощь на военные нужды Украины — это тоже сигнал для России", — сказал Кулеба в эфире телеканала ICTV.

Украинский министр рассказал, что американские партнёры в кулуарах саммита оказание такой помощи Киеву называли "лучшим сигналом" для Москвы. По мнению Кулебы, её беспокоит всё, что делает Украину сильнее.