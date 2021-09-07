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Российский учёный заявила, что технологии позволяют искусственно создать коронавирус

В то же время каких-либо достоверных доказательств, что именно так и могло случиться, ни у кого нет.

7 сентября, 01:14
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Современные технологии человечества позволяют создать коронавирус, подобный тому, что вызвал пандемию CoViD-19. Об этом заявила начальница управления трансляционной медицины и инновационных технологий Федерального медико-биологического агентства доктор медицинских наук Дарья Крючко.

"Технологии для создания такого вируса, безусловно, в мире есть", — приводит РИА "Новости" слова Крючко.

Вместе с тем она отметила, что убедительных доказательств искусственного создания коронавируса на текущий момент нет.

Работавшая в Ухани вирусолог не исключила, что коронавирус искусственный

Работавшая в Ухани вирусолог не исключила, что коронавирус искусственный

Ранее Лайф рассказывал, что кто-то удалил данные о первых заражённых ковидом в Китае. Коронавирус мог циркулировать ещё до вспышки на китайском рынке морепродуктов.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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