Российский учёный заявила, что технологии позволяют искусственно создать коронавирус
В то же время каких-либо достоверных доказательств, что именно так и могло случиться, ни у кого нет.
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Современные технологии человечества позволяют создать коронавирус, подобный тому, что вызвал пандемию CoViD-19. Об этом заявила начальница управления трансляционной медицины и инновационных технологий Федерального медико-биологического агентства доктор медицинских наук Дарья Крючко.
"Технологии для создания такого вируса, безусловно, в мире есть", — приводит РИА "Новости" слова Крючко.
Вместе с тем она отметила, что убедительных доказательств искусственного создания коронавируса на текущий момент нет.
Ранее Лайф рассказывал, что кто-то удалил данные о первых заражённых ковидом в Китае. Коронавирус мог циркулировать ещё до вспышки на китайском рынке морепродуктов.
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