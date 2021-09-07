В северной афганской провинции Панджшер, которая пока не полностью под контролем захватившего власть в стране радикального движения "Талибан"*, продолжаются интенсивные бои. Талибы атакуют ополченцев при помощи беспилотников, вынуждая их переходить на партизанскую тактику ведения войны. Столкновения происходят и в районе Андараб соседней провинции Баглан. Об этом заявил ТАСС близкий к Фронту национального сопротивления источник в регионе.

"С вечера воскресенья позиции бойцов сопротивления подвергаются атакам беспилотников, поэтому многим из них пришлось ретироваться и уйти в высокогорные районы. В понедельник интенсивные бои продолжились. И продолжаются до сих пор", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, "большая часть жителей региона покинула свои дома и ушла высоко в горы" из-за напряжённой обстановки в Панджшерском ущелье и непрекращающихся обстрелов со стороны талибов.​​​​​ Он также подтвердил информацию о том, что террористам удалось захватить офис губернатора региона, а также мавзолей Ахмада Шаха Масуда (1953–2001), отца лидера ополченцев Ахмада Масуда.

Ранее Лайф сообщал, что в понедельник "Талибан" заявил об окончании войны в Афганистане. Радикалы информировали всех, что полностью контролируют провинцию Панджшер, силы сопротивления это опровергали. Более того, лидер сопротивления призвал всех афганцев восстать против "Талибана". Представитель ополчения Али Маисам Назари заявил, что фронт национального сопротивления в афганской провинции Панджшер переходит к партизанской войне, перемещаясь в горы.

Напомним, вечером 3 сентября представители "Талибана" уже заявляли о захвате Панджшера. Кроме того, появлялась информация, что бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после захвата власти в стране радикалами, а также лидер сил сопротивления Ахмад Масуд – младший покинули страну. Однако сам Салех тогда опроверг это и заявил, что Панджшер остаётся под контролем сил сопротивления.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.