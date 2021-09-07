Какие средства от кашля самые эффективные, рассказал пульмонолог

Врач отметил, что всё зависит от тяжести заболевания. Но в любом случае без лечения мокрота и воспаление могут сохраняться долгое время.

При начавшемся кашле прежде всего нужно избавляться от мокроты, провоцирующей воспаление дыхательных путей. Такой совет дал врач-пульмонолог Сергей Пурясев. Он рекомендует принимать противовирусные, противомикробные средства.

"Также помогут противовоспалительные препараты. Врач может назначить и гормональные препараты — кратковременно, в течение двух-трёх дней. Горчичники тоже хороший вариант. Они дают разогревающий, раздражающий эффект, за счёт которого воспаление уходит", — пояснил врач в интервью радио Sputnik.

Оптимальным средством для облегчения приступов кашля пульмонолог назвал нутряной жир: свиной, гусиный, медвежий, собачий, барсучий, лисий. Врач отметил, что лёгкие — это "печка" нашего организма, при съедании куска сала или потреблении жира лёгкие разогреваются.

"Из одного грамма жира выделяется девять калорий, "печка" разогревается, кровь начинает обогреваться. Если лёгкие разогревать, давать им жир, тогда они хорошо себя чувствуют. Если жира мало, человек дольше болеет, кашляет", — объяснил Сергей Пурясев.

Без лечения болезненный процесс можно попросту запустить. Если у пациента ОРЗ, ОРВИ, кашель может сохраняться от пяти до пятнадцати дней. Если это тяжёлое заболевание — воспаление лёгких или бронхит — то можно кашлять всю жизнь, предупредил доктор.