"Дело не в отговорках": Пушков объяснил, что нужно Зеленскому для встречи с Путиным
Сенатор отмечает, что встреча двух глав государств должна быть наполнена содержанием. Темы нужно чётко согласовать заранее.
Владимир Зеленский. Фото © Сайт президента Украины
Власти Украины, прежде чем обвинять Москву в поиске отговорок для отказа в переговорах президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, должны понять, какие темы хотят поднять на встрече. На это указал российский сенатор Алексей Пушков.
"Дело в том, что встреча глав государств должна иметь некое содержание. Перед её проведением всегда обозначаются примерные параметры: в чём смысл встречи и какие вопросы будут обсуждаться. Это нормальная дипломатическая практика", — сказал Пушков в интервью "Взгляду".
Он напомнил о том, что Владимир Путин не раз выражал готовность встретиться с Зеленским. Есть целый ряд вопросов, которые нужно обсудить, в том числе о пересечении границ гражданами, транспортном сообщении. Украина же настаивает на вопросах, которые, с точки зрения России, "обсуждать бессмысленно". Например, о Крыме.
"Москва неоднократно подчёркивала, что этот вопрос закрыт. Поэтому, прежде чем обвинять российскую сторону в том, что она якобы находит отговорки, украинская сторона должна определиться, какие темы она хочет обсудить, и согласовать их с Москвой", — отмечает Пушков.
Напомним, в конце апреля Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса". В ответ на это российский лидер предложил коллеге Москву в качестве площадки для встречи. Тот же в свою очередь заявил, что готов к переговорам, а место их проведения значения не имеет.
Позже лидер Незалежной предложил провести саммит в Ватикане, но политологи считают, что это уловка — такими предложениями украинский лидер якобы желает полностью дискредитировать идею встречи двух президентов.
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