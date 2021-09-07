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"Дело не в отговорках": Пушков объяснил, что нужно Зеленскому для встречи с Путиным

Сенатор отмечает, что встреча двух глав государств должна быть наполнена содержанием. Темы нужно чётко согласовать заранее.

6 сентября, 23:41
<p>Владимир Зеленский. Фото © Сайт президента Украины</p>

Владимир Зеленский. Фото © Сайт президента Украины

Власти Украины, прежде чем обвинять Москву в поиске отговорок для отказа в переговорах президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, должны понять, какие темы хотят поднять на встрече. На это указал российский сенатор Алексей Пушков.

"Дело в том, что встреча глав государств должна иметь некое содержание. Перед её проведением всегда обозначаются примерные параметры: в чём смысл встречи и какие вопросы будут обсуждаться. Это нормальная дипломатическая практика", — сказал Пушков в интервью "Взгляду".

Он напомнил о том, что Владимир Путин не раз выражал готовность встретиться с Зеленским. Есть целый ряд вопросов, которые нужно обсудить, в том числе о пересечении границ гражданами, транспортном сообщении. Украина же настаивает на вопросах, которые, с точки зрения России, "обсуждать бессмысленно". Например, о Крыме.

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"Москва неоднократно подчёркивала, что этот вопрос закрыт. Поэтому, прежде чем обвинять российскую сторону в том, что она якобы находит отговорки, украинская сторона должна определиться, какие темы она хочет обсудить, и согласовать их с Москвой", — отмечает Пушков.

Напомним, в конце апреля Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса". В ответ на это российский лидер предложил коллеге Москву в качестве площадки для встречи. Тот же в свою очередь заявил, что готов к переговорам, а место их проведения значения не имеет.

Позже лидер Незалежной предложил провести саммит в Ватикане, но политологи считают, что это уловка — такими предложениями украинский лидер якобы желает полностью дискредитировать идею встречи двух президентов.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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