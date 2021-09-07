Глава МИД Украины заявил, что Киев предложил США соглашение о свободной торговле

Киев предложил Вашингтону заключить соглашение о зоне свободной торговли, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что деньги нужны стране, чтобы воевать.

"У нас есть инициатива, которую мы предложили американцам, — это зона свободной торговли между Украиной и США, потому что мы хотим укреплять нашу экономику. И мы все с вами понимаем, что для того, чтобы воевать, нужны деньги. И надо их зарабатывать, благодаря тому что у тебя сильная экономика, создавать резервы и потом тратить их на оборону", — сказал Кулеба в эфире телеканала ICTV.

Дипломат добавил, что Украина постоянно поднимает вопрос о получении безвизового режима для своих граждан в США, Канаде и Британии. Трудности в этом направлении он связывает с консервативной политикой этих стран.

"Кстати, с Канадой так же и с Великобританией, и мы уже продвинулись в этих вопросах, там политика малых шагов, потому что очень консервативной является политика этих стран", — сказал Кулеба.