НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Глава МИД Украины заявил, что Киев предложил США соглашение о свободной торговле

Дипломат признал, что деньги его стране нужны, чтобы тратить их на военную сферу. Он также рассказал, что вопрос безвизового режима находится на стадии постоянного обсуждения.

6 сентября, 23:15
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/YurPractika/photos/ecnf.690053388/2516384015111632" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Дмитрий Кулеба</a></p>

Фото © Facebook / Дмитрий Кулеба

Киев предложил Вашингтону заключить соглашение о зоне свободной торговли, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что деньги нужны стране, чтобы воевать.

"У нас есть инициатива, которую мы предложили американцам, — это зона свободной торговли между Украиной и США, потому что мы хотим укреплять нашу экономику. И мы все с вами понимаем, что для того, чтобы воевать, нужны деньги. И надо их зарабатывать, благодаря тому что у тебя сильная экономика, создавать резервы и потом тратить их на оборону", — сказал Кулеба в эфире телеканала ICTV.

Дипломат добавил, что Украина постоянно поднимает вопрос о получении безвизового режима для своих граждан в США, Канаде и Британии. Трудности в этом направлении он связывает с консервативной политикой этих стран.

"Кстати, с Канадой так же и с Великобританией, и мы уже продвинулись в этих вопросах, там политика малых шагов, потому что очень консервативной является политика этих стран", — сказал Кулеба.

Глава МИД Украины: Я не общаюсь с российскими СМИ с две тысячи такого-то года

Глава МИД Украины: Я не общаюсь с российскими СМИ с две тысячи такого-то года

Ранее Лайф сообщал, что Кулеба заявил о подготовке к визиту Байдена в Киев. По словам главы МИД Украины, американский лидер посетит страну, поскольку она "очень важна для него".

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Дело не в отговорках": Пушков объяснил, что нужно Зеленскому для встречи с Путиным

вчера в 23:41

Актёра из сериала "Прослушка" нашли мёртвым в гостиной пентхауса

вчера в 21:34

"Конвертация": Захарова рассказала, как западные посольства "превращали" россиян в своих граждан

вчера в 22:12

Талибы атакуют беспилотниками: Ополченцы в Панджшере заявили, что бои продолжаются

сегодня в 00:28

Российские военные отработали удар из С-400 по перспективным ракетам "противника"

сегодня в 00:19

Новости партнеров

Layer 1