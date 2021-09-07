В ЛНР рухнула клеть в шахте, погибло несколько горняков

В шахте "Красный партизан" в Луганской Народной Республике произошла авария. По предварительным данным, в результате обрыва каната транспортной клети погибли девять человек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник в экстренных службах ЛНР.

Как отмечается, в тот роковой момент в клети находилось 25 человек. Каково состояние остальных, кроме девяти погибших, пока не ясно. В республике создан оперативный штаб по ликвидации последствий аварии. На шахте работают сотрудники военизированных горноспасательных отрядов МЧС ЛНР и специалисты медицины катастроф Министерства здравоохранения. Горняков достают.