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В ЛНР рухнула клеть в шахте, погибло несколько горняков

Там сейчас проводят спасательную операцию — помогают выбраться тем, кому удалось выжить.

6 сентября, 22:34
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

В шахте "Красный партизан" в Луганской Народной Республике произошла авария. По предварительным данным, в результате обрыва каната транспортной клети погибли девять человек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник в экстренных службах ЛНР.

Как отмечается, в тот роковой момент в клети находилось 25 человек. Каково состояние остальных, кроме девяти погибших, пока не ясно. В республике создан оперативный штаб по ликвидации последствий аварии. На шахте работают сотрудники военизированных горноспасательных отрядов МЧС ЛНР и специалисты медицины катастроф Министерства здравоохранения. Горняков достают.

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Ранее Лайф рассказывал, что десять горняков пострадали при взрыве в шахте на Украине. Случилось это в посёлке Удачное Донецкой области.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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