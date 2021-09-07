Собянин рассказал о масштабной программе реконструкции пришкольных территорий

В этом году в Москве благоустроили 400 территорий школ и детских садов. Там появляются новые спортивные сооружения, зоны отдыха, игровые площадки. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1". Он заверил, что реконструкция территорий учебных учреждений продолжится. Стоит задача навести порядок во всех дворах школ.

"Вокруг наших школ существуют огромные территории, школьные стадионы, школьные дворы, которые — по старым требованиям СанПиНа, СНиПа — занимают достаточно большое пространство. Как правило, они используются не очень эффективно, многие школьные стадионы находятся не в лучшем состоянии", — отметил Сергей Собянин.

Поэтому в столице решили изменять ситуацию централизованно. Была намечена масштабная программа реконструкции, которая охватывает дворы школ, детских дошкольных учреждений, детских садов.

Если же говорить об уже начавшемся учебном годе — он стартовал в привычном очном режиме. Хотя есть некоторые особенности: педагогам и детям по-прежнему измеряют температуру, в классах, других помещениях чаще проводят дезинфекцию, а ещё разделяют потоки учащихся, чтобы не допустить их скопления. Привилось от коронавирусной инфекции уже более 80% учителей. Для них отменён обязательный масочный режим.