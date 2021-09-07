Названы самые невостребованные у российских работодателей специальности

Меньше всего работодателям нужны выпускники, получившие спортивные (0%), художественные (3%) и естественно-научные (5%) специальности. Не очень опережают их педагоги (6%), аграрии (7%), а также врачи и фармацевты (8%). Зато технические специалисты сегодня стали самыми востребованными (56%). Следом за ними идут бывшие студенты социально-экономических (31%) и строительных (20%) факультетов.

Такие результаты исследования, проведённого порталом HeadHunter, приводит газета "Известия". Как пояснил ей генеральный секретарь Союза профсоюзов России (СПР) Евгений Куликов, такая ситуация связана с популярностью автоматизации всех процессов. Но так как новые технологии появляются быстрее, чем обновляются образовательные программы, профессионалов в технической сфере мало. Опрос компании HeadHunter свидетельствует о том, что работодатели в целом недовольны уровнем квалификации на рынке труда. Большая часть респондентов (93%) заявила, что профессионализм выпускников 2021 года — средний или ниже среднего.

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин считает, что свою лепту в качество знаний выпускников внесло введение Единого госэкзамена (ЕГЭ). Он отмечает при этом, что изменения в программах ЕГЭ 2022 года готовятся практически по всем предметам, кроме информатики.

Экспертное сообщество в целом сходится во мнении, что необходимо устанавливать прерванную связь между школой, вузом и предприятием и вводить снова такое понятие, как практика. Чем больше обучение будет приближено к будущей работе, тем меньше будет недовольств.

Сами соискатели признались "Известиям", что также испытывают проблемы при трудоустройстве, пожаловались на отсутствие опыта, низкие зарплаты, нехватку подходящих вакансий, а также гендерные стереотипы и недобросовестность работодателей.