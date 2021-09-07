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"Его улыбка никуда не денется": Семья Бельмондо обратилась к его поклонникам после смерти актёра

Легендарный актёр был женат дважды. У него четверо детей: три дочери и сын. По словам адвоката, он "тихо скончался" в своём доме — как того и хотел.

6 сентября, 23:45
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/JeanPaulBelmondoJeanPaulBelmondo/photos/10157961934827986" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Жан-Поль Бельмондо </a></p>

Фото © Facebook / Жан-Поль Бельмондо

Семья Жан-Поля Бельмондо сделал заявление для поклонников любимого всеми французского актёра, которого не стало накануне. Родные рассказали, что с уходом артиста словно потеряли опору.

"Семья Жан-Поля Бельмондо потеряла свою опору. Он ушёл, чтобы присоединиться к старым соратникам из консерватории. Его искренняя улыбка никуда не денется", — приводит агентство Франс Пресс слова из заявления членов семьи актёра.

Жан-Поль Бельмондо был женат дважды. Его первой избранницей стала танцовщица Элоди Константин, от неё у актёра трое детей: дочери Патриция (1958–1994) и Флоренция (1960), сын Поль Бельмондо (1963). Второй супругой знаменитости стала манекенщица Натти Тардивель. Она подарила артисту дочь Стеллу (2003).

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Знаменитый актёр умер в возрасте 88 лет, успев сняться более чем в 80 фильмах и влюбить в себя миллионы зрителей. По словам адвоката, он "тихо скончался" в своём доме — как того и хотел.

Ранее Лайф сообщал, что французский актёр Ален Делон признался, что опустошён из-за смерти Жан-Поля Бельмондо. Их, вопреки мнению о соперничестве, связывала большая дружба, которой много десятков лет.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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