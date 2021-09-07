"Его улыбка никуда не денется": Семья Бельмондо обратилась к его поклонникам после смерти актёра
Легендарный актёр был женат дважды. У него четверо детей: три дочери и сын. По словам адвоката, он "тихо скончался" в своём доме — как того и хотел.
Фото © Facebook / Жан-Поль Бельмондо
Семья Жан-Поля Бельмондо сделал заявление для поклонников любимого всеми французского актёра, которого не стало накануне. Родные рассказали, что с уходом артиста словно потеряли опору.
"Семья Жан-Поля Бельмондо потеряла свою опору. Он ушёл, чтобы присоединиться к старым соратникам из консерватории. Его искренняя улыбка никуда не денется", — приводит агентство Франс Пресс слова из заявления членов семьи актёра.
Жан-Поль Бельмондо был женат дважды. Его первой избранницей стала танцовщица Элоди Константин, от неё у актёра трое детей: дочери Патриция (1958–1994) и Флоренция (1960), сын Поль Бельмондо (1963). Второй супругой знаменитости стала манекенщица Натти Тардивель. Она подарила артисту дочь Стеллу (2003).
Знаменитый актёр умер в возрасте 88 лет, успев сняться более чем в 80 фильмах и влюбить в себя миллионы зрителей. По словам адвоката, он "тихо скончался" в своём доме — как того и хотел.
Ранее Лайф сообщал, что французский актёр Ален Делон признался, что опустошён из-за смерти Жан-Поля Бельмондо. Их, вопреки мнению о соперничестве, связывала большая дружба, которой много десятков лет.
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