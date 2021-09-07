"Его улыбка никуда не денется": Семья Бельмондо обратилась к его поклонникам после смерти актёра

Легендарный актёр был женат дважды. У него четверо детей: три дочери и сын. По словам адвоката, он "тихо скончался" в своём доме — как того и хотел.